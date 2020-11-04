Ex-mulher de Tom Veiga diz que os dois planejavam reatar o casamento

Tom Veiga e Alessandra Veiga foram casados por 14 anos Crédito: Reprodução/Instagram

Tom Veiga planejava se casar com a ex-mulher Alessandra Veiga. O intérprete do Louro José foi casado com Alessandra por 14 anos e havia se separado em 2018 e morreu no último domingo, dia 1º. A reaproximação do casal foi confirmada pela própria ex-mulher de Tom, que mora em Orlando, nos Estados Unidos. Ela afirmou que voltaria para o Brasil nesta quarta-feira, 4, pois na quinta-feira, 5, sairia a homologação do divórcio de Veiga com Cybelle Hermínio Costa, com quem ele se casou em janeiro deste ano e se divorciou em setembro.

"Você pode dizer sem problema algum que eu iria encontrar com ele, sim. Que a gente voltou. Eu iria para o Brasil. Mantinha contato com ele todos os dias e sabia todos os passos que ele estava dando. Ele iria voltar para Orlando em janeiro", disse Alessandra ao programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, desta terça-feira, 3.

Segundo Alessandra, Tom pediu a reconciliação em maio deste ano, porém ela estava aguardando que ele se divorciasse oficialmente. Após a formalização da separação, o intérprete pretendia se casar novamente na próxima semana.

Na entrevista, a mulher lamenta a morte do ex-parceiro. "O que eu queria aí [no Brasil], eu não tenho mais. Então, não me importo de ir para aí de novo um dia. Não sei. O que eu queria resolver aí, eu ia resolver na sexta-feira. Ou resolver para sim ou resolver para não. E, agora, não tenho mais o outro lado para resolver. Então, não me interessa mais nada", afirmou ela.