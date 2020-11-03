Em homenagem, Tom Veiga lembra Ana Maria atropelada por carro da Ufes

"Perrengue foi quando ela foi atropelada... E aí não voltou para o programa, né? Foi atropelada pela porta. Que responsabilidade (a minha)... (Risos)", começou.

Em seguida, Tom falou que teve que tocar o programa sem a apresentadora e disse: "Ela voltou o programa no outro bloco. Tive que tocar as matérias do assunto que ela estava fazendo e ela voltou no outro bloco machucada, não conseguia falar... Difícil".