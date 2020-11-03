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Na Globo

Em homenagem, Tom Veiga lembra Ana Maria atropelada por carro da Ufes

Apresentadora do 'Mais Você' foi derrubada ao vivo por carro inteligente desenvolvido por pesquisadores do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 11:44

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 11:44

Em 2013, carro inteligente da Ufes atropelou Ana Maria Braga, apresentadora do Mais Você (Globo), por falha técnica
Em 2013, carro inteligente da Ufes atropelou Ana Maria Braga, apresentadora do Mais Você (Globo), por falha técnica Crédito: TV Globo/Reprodução
Encontro Com Fátima Bernardes desta terça (3) foi dedicado à memória de Tom Veiga, o Louro José do "Mais Você". Durante a atração, que foi comandada por Fernanda Gentil, vídeos de entrevistas exclusivas com o ator foram exibidos dentre os quais um, em determinado momento, em que o artista lembrava do dia em que Ana Maria Braga foi atropelada ao vivo pelo carro inteligente da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). 
"Perrengue foi quando ela foi atropelada... E aí não voltou para o programa, né? Foi atropelada pela porta. Que responsabilidade (a minha)... (Risos)", começou. 
Em seguida, Tom falou que teve que tocar o programa sem a apresentadora e disse: "Ela voltou o programa no outro bloco. Tive que tocar as matérias do assunto que ela estava fazendo e ela voltou no outro bloco machucada, não conseguia falar... Difícil". 
O ator Tom Veiga, que dava vida ao Louro José, do
O ator Tom Veiga, que dava vida ao Louro José, do "Mais Você" (Globo) Crédito: TV Globo/Reprodução

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O acidente lembrado pela homenagem aconteceu em abril de 2013. Na ocasião, os pesquisadores que desenvolveram o veículo autônomo explicaram que a tragédia se deu por falha humana pela "não realização de alguns procedimentos técnicos de segurança", como detalha reportagem do G1 da época. No episódio, o responsável pelo carro ainda relatou que o erro aconteceu na mudança do modo automático para manual do automotor inteligente. 

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