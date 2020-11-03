Em homenagem, Tom Veiga lembra Ana Maria atropelada por carro da Ufes

O Encontro Com Fátima Bernardes desta terça (3) foi dedicado à memória de Tom Veiga, o Louro José do "Mais Você". Durante a atração, que foi comandada por Fernanda Gentil, vídeos de entrevistas exclusivas com o ator foram exibidos dentre os quais um, em determinado momento, em que o artista lembrava do dia em que Ana Maria Braga foi atropelada ao vivo pelo carro inteligente da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
"Perrengue foi quando ela foi atropelada... E aí não voltou para o programa, né? Foi atropelada pela porta. Que responsabilidade (a minha)... (Risos)", começou.
Em seguida, Tom falou que teve que tocar o programa sem a apresentadora e disse: "Ela voltou o programa no outro bloco. Tive que tocar as matérias do assunto que ela estava fazendo e ela voltou no outro bloco machucada, não conseguia falar... Difícil".
O acidente lembrado pela homenagem aconteceu em abril de 2013. Na ocasião, os pesquisadores que desenvolveram o veículo autônomo explicaram que a tragédia se deu por falha humana pela "não realização de alguns procedimentos técnicos de segurança", como detalha reportagem do G1 da época. No episódio, o responsável pelo carro ainda relatou que o erro aconteceu na mudança do modo automático para manual do automotor inteligente.