Tom Veiga recebe homenagem em perfil oficial de Louro José no Instagram

A equipe responsável pelo perfil oficial do Louro José no Instagram fez uma homenagem a Tom Veiga, na tarde desta segunda (02). A publicação que reúne ilustrações e fotos do personagem, foi acompanhada de um emocionante texto destacando o espírito acolhedor do ator e evidenciando que a perda é dupla: perde-se o ator e o personagem.
Veiga foi encontrado morto no último domingo (1º), aos 47 anos, após sofrer um um acidente vascular cerebral (AVC). O ator trabalhou junto com Ana Maria Braga por mais de 20 anos, interpretando o Louro José. O famoso papagaio foi criado em 1996, quando a apresentadora ainda apresentava o Note e Anote, na Record TV.
A HOMENAGEM
MAIS HOMENAGENS A TOM VEIGA
A notícia da morte de Tom Veiga causou forte comoção e rapidamente figurou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. Diversos famosos e até um time de futebol prestaram homenagens ao artista, relembrando momentos com Louro José e as tiradas bem humoradas do personagem.
Ana Maria Braga, que havia lamentado a morte de Tom nas redes sociais após ser comunicada da notícia, abriu o Mais Você desta segunda (2) muito emocionada e disse que estava perdendo, não só o grande amigo Tom, mas também um filho, o boneco Louro José.