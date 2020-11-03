Tom Veiga recebe homenagem em perfil oficial de Louro José no Instagram

A equipe responsável pelo perfil oficial do Louro José no Instagram fez uma homenagem a Tom Veiga, na tarde desta segunda (02). A publicação que reúne ilustrações e fotos do personagem, foi acompanhada de um emocionante texto destacando o espírito acolhedor do ator e evidenciando que a perda é dupla: perde-se o ator e o personagem.