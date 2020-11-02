Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Tom Veiga, o Louro José, morreu após AVC, diz laudo do IML

A informação foi divulgada durante o programa Mais Você desta segunda (2), no qual  Ana Maria Braga homenageou seu companheiro de cena há mais de 20 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2020 às 11:53

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 11:53

Ator Tom Veiga, intérprete do Louro José, morreu no domingo, 1º de novembro
Ator Tom Veiga, intérprete do Louro José, morreu no domingo, 1º de novembro Crédito: Foto montagem com imagens da Rede Globo
morte de Tom Veiga, ator que interpretava o Louro José, ocorreu em decorrência de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico provocado por um aneurisma, segundo aponta laudo do IML (Instituto Médico Legal). A informação foi divulgada durante o programa Mais Você desta segunda (2) e confirmada pela reportagem.
Veiga foi encontrado morto neste domingo (1º). Ele trabalhou por mais de 20 anos na atração. O Louro José foi idealizado em 1996 pela apresentadora. Na época, ela apresentava o Note e Anote, na Record, e ele era assistente de estúdio do programa. Ana Maria testou diversas pessoas de sua equipe na manipulação do boneco, mas Tom Veiga se destacou e ficou no papel.
Na manhã desta segunda (2), Ana Maria Braga homenageou Veiga. Com a voz embargada e chorando em alguns momentos, a apresentadora disse que, apesar de toda a dificuldade de estar ao vivo, ela não poderia deixar de estar presente na atração.

Veja Também

André Marques conta que foi primeiro a chegar na casa de Tom Veiga

"Completamente sem chão", diz Ana Maria Braga sobre morte de Tom Veiga, o Louro José

Famosos lamentam morte de Tom Veiga, intérprete do Louro José no "Mais Você"

Ela afirmou que não estava perdendo só o Tom Veiga, um grande amigo com quem nunca discutiu, mas também um filho, o boneco Louro José.
"Fiquei pensando como eu ia conseguir chegar aqui e falar bom dia para vocês, porque dói muito. Assim como uma mãe perde um filho, um companheiro, o filho da gente é um companheiro, está junto, você viu nascer [...] Eu não podia deixar de estar aqui e deixar todos que amam o Louro sem essa última homenagem", afirmou. Veiga deixa quatro filhos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Curva do petróleo confirma que o ES precisa olhar para novos horizontes
Imagem de destaque
Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados