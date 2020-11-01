Ator Tom Veiga, intérprete do Louro José, do 'Mais Você', morre no Rio

Ana Maria Braga e o papagaio Louro José Crédito: Reprodução/Instagram

O intérprete de um dos personagens mais carismáticos da TV brasileira saiu de cena neste domingo. O ator Tom Veiga, que fazia o Louro José no programa "Mais Você", apresentado por Ana Maria Braga na TV Globo, foi encontrado morto em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio. As informações são do site da Globo.

Até a última atualização desta reportagem, a causa da morte não havia sido divulgada. Ele tinha 47 anos.

Tom Veiga trabalhava com Ana Maria Braga há mais de 20 anos. Em agosto do ano passado, a apresentadora celebrou a parceria com amigo e disse, na ocasião, que os dois nunca haviam brigado. Criado por ela em 1996, como informa o site Memória Globo. o papagaio logo ficou conhecido pelas tiradas de humor.

O Louro José é encrenqueiro, rabugento, chavequeiro, galanteador, mas é muito divertido, inteligente. Às vezes, quando eu revejo um programa, eu me pego dando risada. Eu dou risada com o Louro. O legal na personalidade dele é que cresceu, mas continua uma grande criança", disse Veiga em depoimento ao site.

Já Ana Maria lembrou que precisava ser um bicho que falasse, que interagisse com ela: "Mas não podia ser cachorro, porque cachorro não fala, passarinho não fala. E, por eliminação, decidimos pelo papagaio. Eu tenho um em casa chamado Louro José. Ele fala e assobia o hino nacional", contou ao Memória Globo.

"E eu disse: 'Vamos pôr o Louro'. Fiz um primeiro rascunho do desenho e pedi para uma pessoa que desenvolvia bonecos fazê-lo. Ele nasceu todo mambembe. Depois a gente foi ajeitando, mudando a espuma, até que ele virou global  aí ficou um astro, lindo. É um filho mesmo."