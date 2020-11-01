Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto na TV

Ator Tom Veiga, intérprete do Louro José, do 'Mais Você', morre no Rio

Ele foi encontrado morto em casa na Barra da Tijuca neste domingo (1º). Ator trabalhou no programa por 20 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2020 às 19:12

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 19:12

Ana Maria Braga e o papagaio Louro José
Ana Maria Braga e o papagaio Louro José Crédito: Reprodução/Instagram
O intérprete de um dos personagens mais carismáticos da TV brasileira saiu de cena neste domingo. O ator Tom Veiga, que fazia o Louro José no programa "Mais Você", apresentado por Ana Maria Braga na TV Globo, foi encontrado morto em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio. As informações são do site da Globo.
Até a última atualização desta reportagem, a causa da morte não havia sido divulgada. Ele tinha 47 anos.
Tom Veiga trabalhava com Ana Maria Braga há mais de 20 anos. Em agosto do ano passado, a apresentadora celebrou a parceria com amigo e disse, na ocasião, que os dois nunca haviam brigado. Criado por ela em 1996, como informa o site Memória Globo. o papagaio logo ficou conhecido pelas tiradas de humor.
O Louro José é encrenqueiro, rabugento, chavequeiro, galanteador, mas é muito divertido, inteligente. Às vezes, quando eu revejo um programa, eu me pego dando risada. Eu dou risada com o Louro. O legal na personalidade dele é que cresceu, mas continua uma grande criança", disse Veiga em depoimento ao site.
Já Ana Maria lembrou que precisava ser um bicho que falasse, que interagisse com ela: "Mas não podia ser cachorro, porque cachorro não fala, passarinho não fala. E, por eliminação, decidimos pelo papagaio. Eu tenho um em casa chamado Louro José. Ele fala e assobia o hino nacional", contou ao Memória Globo.
"E eu disse: 'Vamos pôr o Louro'. Fiz um primeiro rascunho do desenho e pedi para uma pessoa que desenvolvia bonecos fazê-lo. Ele nasceu todo mambembe. Depois a gente foi ajeitando, mudando a espuma, até que ele virou global  aí ficou um astro, lindo. É um filho mesmo."
Tom Veiga, intérprete do Louro José
Tom Veiga, intérprete do Louro José Crédito: Reprodução/Facebook, Tom Veiga

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Araguaína, pela Copa Verde 2026
Em noite trágica, Rio Branco perde e adia classificação na Copa Verde
Editais e Avisos - 16/04/2026
Câmera corporal na farda
Casal morto por PM em Cariacica: câmeras corporais na farda continuam fazendo falta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados