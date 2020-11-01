Famosos lamentam morte de Tom Veiga, intérprete do Louro José no 'Mais Você'

Ana Maria Braga e Tom Veiga, intérprete do Louro José Crédito: Reprodução/Instagram/Tom Veiga

A notícia da morte de Tom Veiga, intérprete do Louro José no programa "Mais Você", da TV Globo, causou grande comoção e rapidamente ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. O ator foi encontrado morto em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio, neste domingo (1º).

O perfil do Instagram do programa da TV Globo, onde Tom Veiga trabalhou por 20 anos, publicou a mensagem: "Muito triste essa notícia, morre o nosso querido Tom Veiga, intérprete do Louro José. Que Deus conforte a família e amigos"

Famosos, personalidades e até clube de futebol também fizeram questão de homenagear o ator, que deu vida a um papagaio carismático, que conquistou o Brasil com suas tiradas de humor.

Puxa vida, que triste essa notícia do Louro José ?

Descanse sem Paz, Tom? — @andreolifelipe (@andreolifelipe) November 1, 2020

Que tristeza... Muita força pra família.



O Louro José foi uma das maiores criações da história da TV brasileira.



Vá em paz, Tom Veiga ??? pic.twitter.com/1COYOb9Kj9 — Felipe Neto ??? (@felipeneto) November 1, 2020

Eu acho que o fato de todo mundo amar tanto o personagem, a ponto de dizer o louro José no lugar de Tom Veiga, é a consagração maior. Tipo quando o Chico morreu e uma das manchetes dizia MORRERAM Chico Anysio. https://t.co/57wMXHM352 — Paulo Vieira (@PauloVieiraReal) November 1, 2020

Eu não acredito que 2020 levou o Tom Veiga, famosa voz do Louro José. ? Deus conforte o coração dos familiares e amigos. pic.twitter.com/rqV6AV9NSt — Mumuzinho (@MumuzinhoC) November 1, 2020

O Sport Club Corinthians Paulista lamenta o falecimento do ator corinthiano Tom Veiga, conhecido por interpretar o Louro José. ?



O Timão se solidariza aos familiares e amigos desejando muita força neste momento de dor e luto. pic.twitter.com/j7LBwwTkjp — Corinthians (@Corinthians) November 1, 2020