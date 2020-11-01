Famosos lamentam morte de Tom Veiga, intérprete do Louro José no 'Mais Você'

A notícia da morte de Tom Veiga, intérprete do Louro José no programa "Mais Você", da TV Globo, causou grande comoção e rapidamente ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. O ator foi encontrado morto em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio, neste domingo (1º).
O perfil do Instagram do programa da TV Globo, onde Tom Veiga trabalhou por 20 anos, publicou a mensagem: "Muito triste essa notícia, morre o nosso querido Tom Veiga, intérprete do Louro José. Que Deus conforte a família e amigos"
Famosos, personalidades e até clube de futebol também fizeram questão de homenagear o ator, que deu vida a um papagaio carismático, que conquistou o Brasil com suas tiradas de humor.