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Repercussão

Famosos lamentam morte de Tom Veiga, intérprete do Louro José no 'Mais Você'

Nas redes sociais, personalidades homenagearam ator, que foi encontrado morto em casa na Barra da Tijuca neste domingo (1º)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2020 às 20:03

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 20:03

Ana Maria Braga e Tom Veiga, intérprete do Louro José
Ana Maria Braga e Tom Veiga, intérprete do Louro José Crédito: Reprodução/Instagram/Tom Veiga
A notícia da morte de Tom Veiga, intérprete do Louro José no programa "Mais Você", da TV Globo, causou grande comoção e rapidamente ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. O ator foi encontrado morto em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio, neste domingo (1º).
O perfil do Instagram do programa da TV Globo, onde Tom Veiga trabalhou por 20 anos, publicou a mensagem: "Muito triste essa notícia, morre o nosso querido Tom Veiga, intérprete do Louro José. Que Deus conforte a família e amigos"
Famosos, personalidades e até clube de futebol também fizeram questão de homenagear o ator, que deu vida a um papagaio carismático, que conquistou o Brasil com suas tiradas de humor. 

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