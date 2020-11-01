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Luto e dor

'Completamente sem chão', diz Ana Maria Braga sobre morte de Tom Veiga, o Louro José

A apresentadora lamentou perda do ator em rede social e escreveu que o momento é de oração: 'Perdi meu parceiro de todo dia, meu amigo, meu filho'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2020 às 20:52

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 20:52

Louro José, interpretado por Tom Veiga, com Ana Maria Braga
Louro José, interpretado por Tom Veiga, com Ana Maria Braga Crédito: Divulgação/Rede Globo
A apresentadora Ana Maria Braga se pronunciou, por meio de seu perfil oficial no Instagram, sobre a morte de seu companheiro no programa "Mais Você", o ator Tom Veiga, intérprete do Louro José. 
Ele foi encontrado morto em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio, neste domingo (1º). Até a última atualização desta reportagem, a causa da morte não havia sido divulgada. Ele tinha 47 anos.
"Perdi meu parceiro de todo dia, meu amigo, meu filho. O Tom era um menino de sorriso solto, sempre alegre, com um humor único e talentoso demais. A fragilidade da vida nos pegou mais uma vez de surpresa e me deixou completamente sem chão. O momento agora é de oração"
Ana Maria Braga - Apresentadora 
Os dois trabalharam no programa da TV Globo por mais de 20 anos. O papagaio, que ficou conhecido pelas tiradas de humor, foi idealizado por Ana Maria Braga em 1996, informa o Memória Globo. Na época, ela apresentava o programa "Note e Anote", na Record.
"Precisava ser um bicho que falasse, que interagisse comigo, mas não podia ser cachorro, porque cachorro não fala, passarinho não fala. E, por eliminação, decidimos pelo papagaio. Eu tenho um em casa chamado Louro José. Ele fala e assobia o hino nacional", lembrou Ana Maria em depoimento ao site Memória Globo
"E eu disse: 'Vamos pôr o Louro'. Fiz um primeiro rascunho do desenho e pedi para uma pessoa que desenvolvia bonecos fazê-lo. Ele nasceu todo mambembe. Depois a gente foi ajeitando, mudando a espuma, até que ele virou global  aí ficou um astro, lindo. É um filho mesmo."
A assessoria de Ana Maria Braga disse que a apresentadora soube da morte do colega enquanto estava na estrada, retornando de sua fazenda na cidade de Bofete, no interior de São Paulo, para sua casa na capital paulista, na tarde deste domingo. As informações são do site Extra. Muito abalada, ela não quer falar com a imprensa e ainda não se sabe se o programa Mais Você vai ao ar nesta segunda-feira (2).

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