Ex-BBB capixaba, Gizelly se identifica com Jojo Todynho em 'A Fazenda'

Gizelly Bicalho foi o orgulho capixaba no "BBB 20" com posições fortes e propósito firme. Na web, muitos comentários da advogada de Vitória foram elogiados e frequentemente a criminalista era chamada de "necessária" pelos espectadores do reality da Globo. Alguns meses depois, Jojo Todynho rouba a cena em "A Fazenda 12" e vira estrela da edição na internet.
A identificação foi para tanto entre as duas que Gizelly chegou a comentar em um post de Jojo no Twitter: "Sei o que você estava passando". A conta da funkeira na rede social é controlada por uma equipe enquanto a dona de "Que Tiro Foi Esse?" é mantida em confinamento.
No mesmo comentário, sobre uma cena em que Jojo chorava por Lipe na roça, Gizelly concluiu: "Deu tudo certo, bebê. Ontem eu estava enviando energias positivas para vocês ficarem bem! Quando o Py (Pyong) estava no paredão eu sofri muito".
Em uma outra publicação na mesma rede social, em que Jojo falou sobre seus memes e emojis, a capixaba revelou que usa os artifícios digitais para conversar com os contatos do WhatsApp.