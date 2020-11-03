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Rainhas de reality!

Ex-BBB capixaba, Gizelly se identifica com Jojo Todynho em 'A Fazenda'

Perfil da cantora no Twitter acabou provocando a personalidade de Gizelly Bicalho, do 'BBB 20', que admitiu já ter se identificado com uma das estrelas da 'A Fazenda 12'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 10:49

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 10:49

As participantes de reality Gizelly Bicalho e Jojo Todynho
As participantes de reality Gizelly Bicalho e Jojo Todynho Crédito: Reprodução/Record TV/Instagram/Montagem A GAZETA
Gizelly Bicalho foi o orgulho capixaba no "BBB 20" com posições fortes e propósito firme. Na web, muitos comentários da advogada de Vitória foram elogiados e frequentemente a criminalista era chamada de "necessária" pelos espectadores do reality da Globo. Alguns meses depois, Jojo Todynho rouba a cena em "A Fazenda 12" e vira estrela da edição na internet. 
A identificação foi para tanto entre as duas que Gizelly chegou a comentar em um post de Jojo no Twitter: "Sei o que você estava passando". A conta da funkeira na rede social é controlada por uma equipe enquanto a dona de "Que Tiro Foi Esse?" é mantida em confinamento. 
No mesmo comentário, sobre uma cena em que Jojo chorava por Lipe na roça, Gizelly concluiu: "Deu tudo certo, bebê. Ontem eu estava enviando energias positivas para vocês ficarem bem! Quando o Py (Pyong) estava no paredão eu sofri muito". 

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Em uma outra publicação na mesma rede social, em que Jojo falou sobre seus memes e emojis, a capixaba revelou que usa os artifícios digitais para conversar com os contatos do WhatsApp. 

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