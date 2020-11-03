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Filha de Tom Veiga, que fez 15 anos no dia da morte, desabafa: 'Dor'

Alissa Veiga lamentou partida precoce do Louro José, do 'Mais Você, na Globo, e desabafou: 'Só queria ter recebido um feliz aniversário dele'

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 10:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 10:04
Alissa Veiga posta foto abraçada com o pai, Tom Veiga, o Louro José do
Alissa Veiga posta foto abraçada com o pai, Tom Veiga, o Louro José do "Mais Você" (Globo) Crédito: Reprodução/Twitter @alissaveiga_
Alissa Veiga, filha mais nova de Tom Veiga, o Louro José, que morreu neste domingo (1º) no Rio de Janeiro após um aneurisma seguido de AVC, desabafou nas redes sociais. Nesta segunda (2) ela compartilhou mensagens no Twitter falando como estava se sentindo. 
"Tô sem rumo. Sem dúvidas, o pior dia da minha vida", disse. Em seguida, Alissa recebeu apoio de amigos. 

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A jovem completou 15 anos de idade no dia em que o ator morreu. "Eu só queria ter recebido um feliz aniversário dele", disse ela, ainda no desabafo. E completou: "Eu não sei o que eu faço, é uma dor inexplicável". 

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