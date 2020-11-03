Filha de Tom Veiga, que fez 15 anos no dia da morte, desabafa: 'Dor'

"Tô sem rumo. Sem dúvidas, o pior dia da minha vida", disse. Em seguida, Alissa recebeu apoio de amigos.

A jovem completou 15 anos de idade no dia em que o ator morreu. "Eu só queria ter recebido um feliz aniversário dele", disse ela, ainda no desabafo. E completou: "Eu não sei o que eu faço, é uma dor inexplicável".