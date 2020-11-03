Filha de Tom Veiga, que fez 15 anos no dia da morte, desabafa: 'Dor'

Alissa Veiga, filha mais nova de Tom Veiga, o Louro José, que morreu neste domingo (1º) no Rio de Janeiro após um aneurisma seguido de AVC, desabafou nas redes sociais. Nesta segunda (2) ela compartilhou mensagens no Twitter falando como estava se sentindo.
"Tô sem rumo. Sem dúvidas, o pior dia da minha vida", disse. Em seguida, Alissa recebeu apoio de amigos.
A jovem completou 15 anos de idade no dia em que o ator morreu. "Eu só queria ter recebido um feliz aniversário dele", disse ela, ainda no desabafo. E completou: "Eu não sei o que eu faço, é uma dor inexplicável".