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Carro do irmão do ator Marco Ricca é encontrado com ossada após 6 anos

O último licenciamento do veículo é de 2014. O irmão do ator está sumido desde esta época. Ele desapareceu após sair para uma viagem de São Paulo para o Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 08:55

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 08:55

Carro do irmão do ator Marco Ricca, desaparecido há seis anos, é encontrado em Santa Isabel
Carro do irmão do ator Marco Ricca, desaparecido há seis anos, é encontrado em Santa Isabel Crédito: Divulgação
O carro pertencente ao irmão do ator Marco Ricca foi encontrado, na tarde desta segunda-feira (2), na cidade de Santa Isabel (Grande SP), próximo à rodovia Presidente Dutra. Giuliano Ricca está desaparecido há seis anos.
Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), por volta das 14h, trabalhadores que atuam na conservação da rodovia encontraram o veículo, um Honda CRV, no fundo de um vale, em meio a vegetação, perto de uma ribanceira.
Ainda de acordo com o órgão, o carro está totalmente deteriorado e aparenta ter ficado no local por um longo período. No banco do motorista foi encontrada uma ossada humana em "total estado de composição", segundo a PRF. Os ossos deverão passar perícia com exame de DNA para identificar de quem são.
Documentos pertencentes ao irmão do ator foram encontrados no interior do veículo. A perícia será realizada na ossada para identificar, por meio da arcada dentária, se o esqueleto pertence ao produtor Giuliano Ricca.
O último licenciamento do veículo é de 2014. O irmão do ator está sumido desde esta época. Ele desapareceu após sair para uma viagem de São Paulo para o Rio de Janeiro.
Ainda não existem informações se o carro encontrado nesta segunda foi atirado no fundo do vale após um acidente ou se existe a possibilidade de ter ocorrido um crime.

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