Carro do irmão do ator Marco Ricca é encontrado com ossada após 6 anos

Carro do irmão do ator Marco Ricca, desaparecido há seis anos, é encontrado em Santa Isabel Crédito: Divulgação

O carro pertencente ao irmão do ator Marco Ricca foi encontrado, na tarde desta segunda-feira (2), na cidade de Santa Isabel (Grande SP), próximo à rodovia Presidente Dutra. Giuliano Ricca está desaparecido há seis anos.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), por volta das 14h, trabalhadores que atuam na conservação da rodovia encontraram o veículo, um Honda CRV, no fundo de um vale, em meio a vegetação, perto de uma ribanceira.

Ainda de acordo com o órgão, o carro está totalmente deteriorado e aparenta ter ficado no local por um longo período. No banco do motorista foi encontrada uma ossada humana em "total estado de composição", segundo a PRF. Os ossos deverão passar perícia com exame de DNA para identificar de quem são.

Documentos pertencentes ao irmão do ator foram encontrados no interior do veículo. A perícia será realizada na ossada para identificar, por meio da arcada dentária, se o esqueleto pertence ao produtor Giuliano Ricca.

O último licenciamento do veículo é de 2014. O irmão do ator está sumido desde esta época. Ele desapareceu após sair para uma viagem de São Paulo para o Rio de Janeiro.