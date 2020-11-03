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Acabou o amor!

Flávia Pavanelli termina noivado: 'Cada um seguir seu caminho'

Influenciadora anunciou nesta segunda (2) que não está mais com Junior Mendoza, de quem estava noiva há 9 meses

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 09:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 09:24
A influenciadora Flávia Pavanelli
A influenciadora Flávia Pavanelli Crédito: Reprodução/Instagram @flaviapavanelli
Acabou o amor entre Flávia Pavanelli e seu então noivo, Junior Mendoza. A influencer usou as redes sociais para anunciar o término do relacionamento após 9 meses de terem se tornado noivos. O anúncio foi oficializado na segunda (2). 
Nos stories do Instagram, Flavia escreveu: "Oi gente. Passando para dar uma notícia zero agradável e bem difícil pra mim nesse momento: meu relacionamento com o Junior chegou ao fim. Não vou estender esse assunto e essa será a única vez que irei me pronunciar sobre isso".

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E continuou: O Ju é uma pessoa maravilhosa e sempre irei desejar tudo de mais lindo na vida dele. Sou muito grata a tudo que vivemos e meu carinho será sempre o mesmo, mas chegou a hora de cada um seguir o seu caminho. O dia de amanhã a Deus pertence. Gratidão imensa a tudo que vivemos. Guardei tudo com muito carinho em meu coração. Para sempre". 
Flávia Pavanelli termina noivado:
Flávia Pavanelli termina noivado: "Cada um seguir seu caminho" Crédito: Reprodução/Instagram @flaviapavanelli

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