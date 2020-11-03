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Discurso

Trump chama Bon Jovi de 'puxa-saco' e critica Lady Gaga após artistas apoiarem Biden

Os dois artistas também fizeram shows para promover a candidatura de Hillary Clinton, que perdeu a última eleição para Trump
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 08:37

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 08:37

Em um discurso para apoiares, Trump puxou o nome de Gaga e a plateia vaiou a artista imediamente
Em um discurso para apoiares, Trump puxou o nome de Gaga e a plateia vaiou a artista imediamente Crédito: Reuters/Folhapress
Após Lady Gaga e Jon Bon Jovi realizarem shows em campanha a Joe Biden, o atual presidente americano Donald Trump criticou os dois artistas. As eleições oficiais dos Estados Unidos acontecem nesta terça-feira (2).
Em um discurso para apoiares, Trump puxou o nome de Gaga e a plateia vaiou a artista imediamente. Em sua fala, sem dar detalhes, Trump disse que "sabe muitas histórias" de Gaga e que ela "não é tão boa assim" como pensam. Depois, ele chamou Bon Jovi de um tremendo "puxa-saco" dele.
Os dois artistas também fizeram shows para promover a candidatura de Hillary Clinton, que perdeu a última eleição para Trump.
Gaga se tornou a inimiga número um de Trump por causa de sua campanha insistente por Biden redes sociais.

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Nos últimos dias, a atriz e cantora vem incentivando os fãs a votarem no concorrente de Trump. Em um deles, Gaga fez uma montagem com seus melhores figurinos para chamar a atenção de seus seguidores e pedir mais votos a Biden.
Em um outro, vestindo uma roupa com estampa de camuflagem, ela toma cerveja e pede que todos votem "pela América".
A equipe de Trump não foi para cima de Gaga nas redes sociais. No domingo (1), a diretora da campanha, Abigail Marone, tuitou uma postagem de 2012 que lembra o apoio que Gaga deu a Yoko Ono em uma campanha ambiental, a chamando de "ativista do 'anti-fracking'".
"Fracking" é o processo de perfurar a terra e, em seguida, injetar produtos químicos, água e areia para liberar petróleo e gás. O processo é controverso porque é poluente, mas gera uma empregos nos estados americanos ricos em petróleo.
Em reposta ao tweet de Marone, Gaga apenas escreveu diversos emojis e reforçou seu recado: "Vote Biden".

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