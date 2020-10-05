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Humor

Marcelo Adnet quer contracenar com Jim Carrey como Trump e Biden

Comediante convidou o humorista norte-americano pelas redes sociais

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 15:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2020 às 15:13
Jim Carrey como Biden (esquerda) e Marcelo Adnet como Trump (direita)
Jim Carrey como Biden (esquerda) e Marcelo Adnet como Trump (direita) Crédito: Reprodução
Jim Carrey, 58, fez sucesso com sua recente interpretação do candidato democrata dos Estados Unidos, Joe Biden, 77. O ator e comediante fez uma paródia pra lá de engraçada durante o Saturday Night Live no último sábado (3).
O humorista brasileira Marcelo Adnet, 39, por sua vez, também vem interpretando com frequência o atual presidente Donald Trump, 74, e concorrente de Biden. Através do Twitter, internautas sugeriram uma parceria dos comediantes.
"Pô, o Marcelo Adnet deveria entrar em contato com o Jim Carrey para gravarem, com o Adnet fazendo o Trump e o Jim fazendo o Biden", escreveu um usuário da rede social. Em resposta, Adnet concordou com a proposta e escreveu: "Oi Jim, vamos fazer isso! O seu Biden e o meu Trump!".
Adnet tem feito bastante sucesso com as suas imitações no programa Sinta Se Em Casa, disponível no Globoplay. Além de Trump, o ator assume diversos personagens políticos, como Jair Bolsonaro (sem partido), Marcelo Crivella (Republicanos) e Guilherme Boulos (PSOL), entre outros.
Jim Carrey deve continuar com sua imitação de Biden durante toda a temporada do SNL, que agora retomou as transmissões ao vivo após meses em meio a pandemia do novo coronavírus.

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