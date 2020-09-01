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Dani Calabresa doa vestido que usou no casamento com Marcelo Adnet

A humorista fez a doação do seu vestido de noiva para ajudar figurinistas que estão sem trabalhar devido a pandemia

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 17:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2020 às 17:39
Dani Calabresa doa vestido de noiva do seu casamento com Marcelo Adnet
Dani Calabresa doa vestido de noiva do seu casamento com Marcelo Adnet Crédito: Instagram/ @calabresadani
Dani Calabresa compartilhou na sexta-feira, 29, nas suas redes sociais uma boa ação que fez para trabalhadores que perderam seu emprego por conta da pandemia do novo coronavírus. A humorista resolveu doar o vestido de noiva que usou no casamento com Marcelo Adnet para ajudar figurinistas, costureiras, aderecistas e camareiras.
A peça está sendo leiloada no perfil do instagram do FIAR, Figurinistas e Associados do Rio de Janeiro, e o dinheiro arrecadado será destinado a trabalhadores do setor da moda que foram prejudicados pela crise. Mais artistas como Juliana Paes, Maisa Silva e Antônio Fagundes doaram itens pessoais ou usadas em alguma produção para o leilão beneficente.
"Doei meu vestido de noiva para ajudar figurinistas, costureiras, aderecistas, camareiras e tantos outros profissionais que precisam de uma força nesse momento. Se você vai casar ou tem uma amiga que vai e precisa de um vestido lindôncio, vai lá ver o vestido no @figurinistas_e_associados_rj ", publicou a atriz.

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"Comprei na @cymbelinebrasil e, mesmo tendo vontade de usar ele todo dia pra brincar de princesa, juro que só usei uma vez. Vai lá ver e dar seu lance, se você achar um grão de arroz lá grudado é pra dar sorte", brincou.
Dani Calabresa e Marcelo Adnet foram casados por sete anos e anunciaram separação em abril de 2017, depois do comediante ser flagrado beijando outras mulheres.
Atualmente, Dani está em um relacionamento com o publicitário Richard J. Neuman e Adnet é casado com a produtora Patrícia Cardoso e esperam a primeira filha.

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