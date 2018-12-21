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'O carinho permanece', diz Dani Calabresa sobre Marcelo Adnet

Casal de humoristas se separaram em abril do ano passado após sete anos de união

Publicado em 21 de Dezembro de 2018 às 16:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2018 às 16:21
Dani Calabresa e Marcelo Adnet apresentaram nesta quinta-feira, 20, o especial "A Gente Riu Assim", uma retrospectiva bem humorada dos principais fatos de 2018. Sobre a parceria no programa, um ano e oito meses após a separação, eles fizeram elogios um ao outro. "Eu e o Adnet temos uma química muito boa desde os tempos em que fazíamos shows de stand-up. Ele é um gênio", disse Dani em entrevista ao GShow.
Ela disse, ainda, que os dois são fãs um do outro e que o trabalho desta quinta-feira acabou sendo um "divertimento" para ambos. "O carinho permanece, independentemente de qualquer coisa", afirmou.
O humorista também demonstra admiração pela parceira e disse que a relação deles tem muito humor envolvido. "Sempre fui fã dela. O carinho não muda. A piada faz parte e brincar consigo mesmo é fundamental", disse Adnet sobre o especial brincar com a separação deles.

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