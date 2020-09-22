Marcelo Adnet tem samba-enredo escolhido pela Gaviões da Fiel para 2021

O humorista Marcelo Adnet Crédito: Globo/Fábio Rocha

O ator Marcelo Adnet, 39, parece que vai construindo de forma sólida sua carreira como compositor de samba-enredo. Ele acaba de ter a sua versão escolhida pela Gaviões da Fiel para o Carnaval 2021.

De acordo com comunicado no site da escola, o samba "Basta", que tem entre os integrantes compositores Adnet, foi o escolhido assim como um outro samba. As duas canções deverão ser integradas.

O tema será a opressão pela qual o país passa. Mas esse não será o único samba-enredo de Adnet na avenida. A Dragões da Real também optou por uma canção escrita por ele para a folia do ano que vem.

Além disso, Adnet será carnavalesco na Botafogo Samba Clube. Ele também está na final do concurso da Rosas de Ouro em São Paulo. Em 2019, a escola de samba São Clemente escolheu o samba-enredo "O Conto do Vigário" para 2020. A canção escolhida foi escrita por Adnet e mais sete pessoas. São elas: André Carvalho, Camilo Jorge, Gabriel Machado, Gustavo Albuquerque, Luiz Carlos França, Pedro Machado e Raphael Candela.

Além de compor o samba, o humorista desfilou em um carro, fantasiado de presidente Jair Bolsonaro. "Brasil compartilhou, viralizou, nem viu. E o país inteiro assim sambou, caiu na fake news", dizia alguns versos do samba.

O ano também é especial para o humorista no lado pessoal. Patrícia Cardoso, mulher do comediante, anunciou que está grávida. O casal, que está junto desde 2017, vai ter uma menina. Ela postou uma imagem no Instagram com a barriga à mostra e escreveu: "Só sei que a cada dia que passa te amamos mais, minha filha. Obrigada, vida."