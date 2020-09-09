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Globo confirma fim do 'Sinta-se em Casa' de Adnet

As esquetes de humor são produzidas na casa de Adnet, e fazem piadas com temas atuais, incluindo a pandemia, memes e também paródias políticas

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 07:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2020 às 07:56
O humorista Marcelo Adnet
O humorista Marcelo Adnet Crédito: Globo/Fábio Rocha
Rede Globo confirmou nesta terça-feira, 8, o fim do programa 'Sinta-se em Casa', com Marcelo Adnet. De acordo com a emissora, o humorista irá se dedicar, a partir da próxima segunda-feira, 14, às gravações da nova temporada do programa Escolinha do Professor Raimundo. Em nota enviada pela Rede Globo, Adnet destacou os "110 episódios [feitos] dentro de 183 dias de quarentena trabalhando de casa", com mais de 300 personagens, e disse que teve um "aprendizado gigante".
Marcelo Adnet revelou na segunda-feira, 7, que seu programa de esquetes chegará ao fim nesta sexta-feira, 10, mesmo dia em que será lançado o episódio número 110.
Em uma conversa no Twitter, o humorista Paulo Vieira comentou que Marcelo Adnet não teria "tempo para fofoca" por se dedicar ao programa diário de humor. Adnet respondeu que o Sinta-Se Em Casa irá acabar nesta semana.
"Aí passarei a me exercitar, pegar sol e beber água. E seguir suas tretas!", brincou Adnet. "Eu lamento como espectador, mas como amigo imagino o quanto você está cansado, né? É importante se recompor!", respondeu Vieira, e Adnet concordou, destacando que foram produzidos, até o momento, 106 episódios.
As esquetes de humor são produzidas na casa de Adnet, e fazem piadas com temas atuais, incluindo a pandemia, memes e também paródias políticas.

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Diversos vídeos do humorista imitando políticos como o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Lula e o ex-ministro Ciro Gomes viralizaram nas redes sociais. Uma de suas últimas imitações na semana passada, de Mário Frias, rendeu críticas por parte do secretário especial da cultura.

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