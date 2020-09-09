Globo confirma fim do 'Sinta-se em Casa' de Adnet

O humorista Marcelo Adnet Crédito: Globo/Fábio Rocha

Rede Globo confirmou nesta terça-feira, 8, o fim do programa 'Sinta-se em Casa', com Marcelo Adnet . De acordo com a emissora, o humorista irá se dedicar, a partir da próxima segunda-feira, 14, às gravações da nova temporada do programa Escolinha do Professor Raimundo. Em nota enviada pela Rede Globo, Adnet destacou os "110 episódios [feitos] dentro de 183 dias de quarentena trabalhando de casa", com mais de 300 personagens, e disse que teve um "aprendizado gigante".

Marcelo Adnet revelou na segunda-feira, 7, que seu programa de esquetes chegará ao fim nesta sexta-feira, 10, mesmo dia em que será lançado o episódio número 110.

Em uma conversa no Twitter, o humorista Paulo Vieira comentou que Marcelo Adnet não teria "tempo para fofoca" por se dedicar ao programa diário de humor. Adnet respondeu que o Sinta-Se Em Casa irá acabar nesta semana.

"Aí passarei a me exercitar, pegar sol e beber água. E seguir suas tretas!", brincou Adnet. "Eu lamento como espectador, mas como amigo imagino o quanto você está cansado, né? É importante se recompor!", respondeu Vieira, e Adnet concordou, destacando que foram produzidos, até o momento, 106 episódios.

As esquetes de humor são produzidas na casa de Adnet, e fazem piadas com temas atuais, incluindo a pandemia, memes e também paródias políticas.