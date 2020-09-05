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Mario Frias ataca Marcelo Adnet nas redes sociais após paródia

Secretário de Cultura de Bolsonaro chamou humorista de 'criatura imunda'

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 15:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2020 às 15:46
Mario Frias estrelou o primeiro vídeo do governo federal com o tema
Mario Frias estrelou o primeiro vídeo do governo federal com o tema "Um Povo Heroico" Crédito: SecomVc no Twitter
O secretário especial de Cultura do governo Bolsonaro, o ator Mario Frias, atacou nesta sexta (4) o humorista Marcelo Adnet nas redes sociais após ter sido parodiado pelo comediante. Em publicação no Instagram, Frias diz que Adnet é um "garoto frouxo e sem futuro", uma "criatura imunda", "crápula" e "Judas".
"Um palhaço decadente que se vende por qualquer tostão, trocando uma amizade verdadeira, um amor ou sua história por um saquinho de dinheiro e uma bajulada no seu ego infantil e incapaz de encarar a vida e suas responsabilidades morais", escreveu o ator.
O secretário publicou uma imagem do vídeo mais recente de Adnet, no qual o humorista imita vários personagens do noticiário, incluindo Bolsonaro e Frias. O humorista faz uma paródia de um vídeo publicado pelo governo anunciando uma série "bela e grandiosa" sobre a história do Brasil.
Ver essa foto no Instagram

Garoto frouxo e sem futuro. Agindo como se fosse um ser do bem, quando na verdade na?o passa de uma criatura imunda, cujo o adjetivo que devidamente o qualifica na?o e? outro sena?o o de cra?pula. Um Judas que na?o respeitou nem a pro?pria esposa traindo a pobre coitada em pu?blico por pura vaidade e falta de cara?ter. Um palhac?o decadente que se vende por qualquer tosta?o, trocando uma amizade verdadeira, um amor ou sua histo?ria por um saquinho de dinheiro e uma bajulada no seu ego infantil e incapaz de encarar a vida e suas responsabilidades morais. Pior do que isso: conta vantagem por se considerar melhor que as outras pessoas. Mas isso tudo e? so? para esconder a solida?o em que ele se encontra. Quem em sa? conscie?ncia consegue conviver no mundo real com um idiota egoi?sta e fraco como esse? Onde eu cresci ele na?o durava um minuto. Boba?o!

Uma publicação compartilhada por Mario Frias?? (@mariofriasoficial) em

Após a manifestação de Frias, Adnet também virou alvo da Secretaria de Comunicação do governo (Secom). No Twitter, o perfil oficial do órgão escreveu que "infelizmente, há quem prefira parodiar o bem e fazer pouco dos brasileiros".
Na peça, publicada na noite de quinta (3), Frias diz que "a verdade é que somos um povo heroico e encaramos com um brado retumbante o destino que nos encara" enquanto interage com obras do acervo do Museu do Senado, em Brasília..
Na paródia, Adnet interpreta um Frias perdido, sem saber de que se tratam as obras que toca nem do que está falando. "E essa cadeira bonita, será que Getúlio sentou? Sei lá", diz o personagem.
O humorista respondeu aos ataques do secretário com uma publicação no Twitter, dizendo que "até o secretário Frias recomendou no Instagram dele.

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