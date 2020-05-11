Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica

Alec Baldwin finge beber desinfetante ao imitar Trump em programa humorístico

Ator fez participação especial na atração norte-americana Saturday Night Live
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 16:45

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 16:45

Alec Baldwin imita Donald Trump no Saturday Night Live
Alec Baldwin imita Donald Trump no Saturday Night Live Crédito: Reprodução/SNL
Na edição deste sábado (9) do programa de comédia norte-americano Saturday Night Live, Alec Baldwin, 62, foi um dos convidados da atração. Coube ao ator imitar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, 73.
Na abertura do humorístico, ele aparece parabenizando uma turma de estudantes que está se formando: "parabéns à turma da Covid-19". Os alunos, que estão reunidos em uma sala online, já que a colação de grau foi cancelada por conta da pandemia do novo coronavírus, começam a estranhar a participação.
Em determinado momento, após tossir, Baldwin finge beber desinfetante, em clara alusão a uma fala de Trump que sugeriu injetar o produto de limpeza em pacientes que testassem positivo para a Covid-19, para "limpar" os pulmões deles. Alguns dos formandos saem da transmissão quando isso ocorre.
Ele finaliza o vídeo dando um conselho aos alunos, usando a própria história de bilionário, como ele destaca, como exemplo. "Esteja rodeado das piores pessoas que puder encontrar. Dessa forma, você sempre poderá brilhar. E, se você não entender algo, apenas diga que é idiota". Ao final da transmissão apenas um dos 25 alunos, segue online.
O Saturday Night Live, que é exibido nos EUA há mais de três décadas, recriou seu formato para poder continuar gravando episódios inéditos durante a quarentena. Com seus convidados participando de casa, via transmissão em vídeo, o programa tem recebido cada vez mais famosos.
O ator Adam Sandler, 53, e o humorista Pete Davidson, 26, estão entre os artistas que participaram da atração. Eles cantaram a música "Stuck in Home" (em tradução livre, "Preso em Casa"), uma criação deles, na qual expressam seus sentimentos sobre a quarentena. "Estou preso e entediado, não tenho o que fazer", cantou Davidson. "Sinto falta dos meus amigos, eles também sentem minha falta. Cansado de assistir a programas e falar no Zoom".

Veja Também

Trump diz que príncipe Harry e Meghan devem pagar por segurança

Trump se solidariza com rainha após polêmica de Meghan e Harry: "Triste"

Thaila Ayala posa ao lado de papel higiênico com fotos de Donald Trump

Brad Pitt, 56, também fez uma participação no novo formato do programa. Com terno, óculos e peruca, o galã imitou Dr. Anthony Fauci, imunologista que é figura-chave do governo americano para dar respostas médicas sobre o coronavírus."Boa noite, sou o Dr. Anthony Fauci", diz Pitt na imitação. "Primeiro, gostaria de agradecer a todas as mulheres mais velhas da América que me enviaram e-mails de apoio, inspiradores e, às vezes, gráficos".
Ao final de sua imitação, Pitt tirou a peruca e deixou um recado para o Dr. Fauci: "Ao verdadeiro Dr. Fauci, obrigado por sua calma e clareza neste tempo irritante", disse. "E obrigado aos médicos, socorristas e suas famílias por estarem na linha de frente".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF
Imagem de destaque
Marmita proteica: 8 receitas fáceis e nutritivas para o dia a dia
Imagem de destaque
Cachoeiro tem hotéis lotados e faz ajustes finais para show de Roberto Carlos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados