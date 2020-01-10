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Thaila Ayala posa ao lado de papel higiênico com fotos de Donald Trump

'Na falta de um Neve...', brincou a atriz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2020 às 23:11

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 23:11

A atriz Thaila Ayala, 33, publicou nesta quarta-feira (8) uma foto com um rolo de papel higiênico que tem o rosto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estampado nele.
Thaila Ayala posa ao lado de papel higiênico com fotos de Donald Trump Crédito: Instagram/@thailaayala
"Na falta de um neve", brincou a atriz na legenda da imagem, que foi publicada em seu perfil no Instagram. Seguidores e algumas celebridades como Bruno Gagliasso comentaram a publicação. "Amei. Onde compra?", questionou o ator e marido de Giovanna Ewbank.
Thaila Ayala é casada com Renato Góes, 32, desde outubro de 2019. Os dois realizaram uma cerimônia em Pernambuco, na Igreja do Carmo de Olinda, e receberam convidados famosos como a atriz e blogueira Julia Faria, a modelo Daiane Conterato, o fotógrafo André Nicolau e o casal Gagliasso e Ewbank.

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O próximo passo para os dois agora é ter filhos, desejo que Góes já havia expressado em abril do mesmo ano. "Estou com 32 anos e meu útero está coçando também", brincou ele na época.
Foi na virada do ano de 2018 para 2019 que o ator pediu Thaila em casamento. Durante a queima de fogos de Réveillon, Goés fez o pedido, pegando a namorada de surpresa. Os dois assumiram o namoro em novembro de 2017.

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