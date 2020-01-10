A atriz Thaila Ayala, 33, publicou nesta quarta-feira (8) uma foto com um rolo de papel higiênico que tem o rosto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estampado nele.

Thaila Ayala posa ao lado de papel higiênico com fotos de Donald Trump Crédito: Instagram/@thailaayala

"Na falta de um neve", brincou a atriz na legenda da imagem, que foi publicada em seu perfil no Instagram. Seguidores e algumas celebridades como Bruno Gagliasso comentaram a publicação. "Amei. Onde compra?", questionou o ator e marido de Giovanna Ewbank.

Thaila Ayala é casada com Renato Góes, 32, desde outubro de 2019. Os dois realizaram uma cerimônia em Pernambuco, na Igreja do Carmo de Olinda, e receberam convidados famosos como a atriz e blogueira Julia Faria, a modelo Daiane Conterato, o fotógrafo André Nicolau e o casal Gagliasso e Ewbank.

O próximo passo para os dois agora é ter filhos, desejo que Góes já havia expressado em abril do mesmo ano. "Estou com 32 anos e meu útero está coçando também", brincou ele na época.