Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No Instagram

Kelly Key surpreende ao dizer que foi convidada para BBB e A Fazenda

Cantora de 37 anos respondeu perguntas de fãs e falou sobre reação ao dizer ter sido convidada para reality da Globo e A Fazenda, da Record
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 09:41

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 09:41

A cantora Kelly Key
A cantora Kelly Key Crédito: Reprodução/Instagram @oficialkellykey
Kelly Key impressionou os fãs ao revelar que já recebeu convites para participar de alguns reality shows, como Big Brother Brasil e A Fazenda - competições da TV brasileira que promovem confinamento por prêmio milionário. Apesar disso, a artista diz que negou todas as investidas. 
Pelo Instagram, uma seguidora questionou Kelly se a cantora teria coragem de participar desse tipo de atração. Na resposta, ela entregou: "Não. Inclusive fui convidada para o BBB e também para A Fazenda... Mas isso não é para mim, mesmo". 

Veja Também

Flávia Pavanelli termina noivado: "Cada um seguir seu caminho"

Trump chama Bon Jovi de "puxa-saco" e critica Lady Gaga após artistas apoiarem Biden

Carro do irmão do ator Marco Ricca é encontrado com ossada após 6 anos

Kelly Key surpreende ao dizer que foi convidada para BBB e A Fazenda
Kelly Key surpreende ao dizer que foi convidada para BBB e A Fazenda Crédito: Reprodução/Instagram @oficialkellykey

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados