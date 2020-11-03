Kelly Key surpreende ao dizer que foi convidada para BBB e A Fazenda

Kelly Key impressionou os fãs ao revelar que já recebeu convites para participar de alguns reality shows, como Big Brother Brasil e A Fazenda - competições da TV brasileira que promovem confinamento por prêmio milionário. Apesar disso, a artista diz que negou todas as investidas.
Pelo Instagram, uma seguidora questionou Kelly se a cantora teria coragem de participar desse tipo de atração. Na resposta, ela entregou: "Não. Inclusive fui convidada para o BBB e também para A Fazenda... Mas isso não é para mim, mesmo".