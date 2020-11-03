Filho de Faustão emagrece quase 40 quilos após bariátrica e surpreende

Discreto, João Guilherme, que mora e estuda na Suíça, prefere manter o dia a dia privado. Aos poucos, no entanto, em aparições mais raras, o jovem surpreende ao surgir bem mais magro e vem ganhando elogios pela força de vontade, como diz a publicação.

João operou na modalidade bypass da bariátrica, em que o estômago é grampeado e parte do intestino também é removida. Em entrevistas anteriores ao Extra, Luciana Cardoso, esposa de Faustão e mãe do jovem, explicou que a cirurgia foi para prevenir problemas futuros para os que o herdeiro tinha propensão.