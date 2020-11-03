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Filho de Faustão emagrece quase 40 quilos após bariátrica e surpreende

João Guilherme Silva, de 16 anos, se submeteu à cirurgia para perder peso há cerca de cinco meses e já impressiona pela mudança brusca de visual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 10:29

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 10:29

Após cinco meses de bariátrica, João Guilherme Silva, filho de Faustão, elimina quase 40 quilos e surpreende
Após cinco meses de bariátrica, João Guilherme Silva, filho de Faustão, elimina quase 40 quilos e surpreende Crédito: Reprodução/Instagram
Cinco meses depois de se submeter a uma cirurgia bariátrica, João Guilherme Silva já eliminou quase 40 quilos. Com 16 anos de idade, o procedimento foi feito no filho de Faustão por orientação médica e entre colegas o jovem já é chamado de "fininho", segundo informações do jornal Extra. 
Discreto, João Guilherme, que mora e estuda na Suíça, prefere manter o dia a dia privado. Aos poucos, no entanto, em aparições mais raras, o jovem surpreende ao surgir bem mais magro e vem ganhando elogios pela força de vontade, como diz a publicação. 

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João operou na modalidade bypass da bariátrica, em que o estômago é grampeado e parte do intestino também é removida. Em entrevistas anteriores ao Extra, Luciana Cardoso, esposa de Faustão e mãe do jovem, explicou que a cirurgia foi para prevenir problemas futuros para os que o herdeiro tinha propensão. 

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