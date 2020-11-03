Ator se assume gay aos 94 anos e diz que esposa permitia romances

O ator Stanley Baxter Crédito: Reprodução/Instagram @beingscottish

O ator e humorista escocês Stanley Baxter entregou, aos 94 anos de idade, que é gay. A revelação foi feita em sua autobiografia, "The Real Stanley Baxter". Ele ainda diz que a esposa, Moira Robertson, sabia de sua orientação sexual e o incentivava a levar homens para a casa do casal.

Segundo informações do Uol, Moira morreu em 1997 e ficou muito triste quando Stanley tentou se separar dela.

No livro, o artista narra que teve uma conversa séria com a mulher. "Isso não seria vida para você, se casar com alguém que é essencial e primordialmente gay", escreveu, segundo informações do Metro News. "Ainda bem que Moira era muito compreensiva. Se houvesse alguém em que estivesse interessado, poderia levá-lo para casa", finalizou.