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Autobiografia

Ator se assume gay aos 94 anos e diz que esposa permitia romances

Stanley Baxter falou que a esposa o incentivava a levar homens para a casa do casal e decidiu abrir o jogo sobre sexualidade em autobiografia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 10:12

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 10:12

O ator Stanley Baxter
O ator Stanley Baxter Crédito: Reprodução/Instagram @beingscottish
O ator e humorista escocês Stanley Baxter entregou, aos 94 anos de idade, que é gay. A revelação foi feita em sua autobiografia, "The Real Stanley Baxter". Ele ainda diz que a esposa, Moira Robertson, sabia de sua orientação sexual e o incentivava a levar homens para a casa do casal. 
Segundo informações do Uol, Moira morreu em 1997 e ficou muito triste quando Stanley tentou se separar dela. 
No livro, o artista narra que teve uma conversa séria com a mulher. "Isso não seria vida para você, se casar com alguém que é essencial e primordialmente gay", escreveu, segundo informações do Metro News. "Ainda bem que Moira era muito compreensiva. Se houvesse alguém em que estivesse interessado, poderia levá-lo para casa", finalizou. 

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Stanley é conhecido no Reino Unido por programas de TV populares como "The Stanley Baxter Show" e "Mr. Majeika". 

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