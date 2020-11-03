Neymar cai em pegadinha de Halloween feita por seu 'parça' e reação viraliza na web

Neymar Jr. leva susto durante partida de videogame Crédito: Twitter/Reprodução

Neymar, 28, foi surpreendido neste Dia das Bruxas, comemorado no último sábado (31). O craque do time francês PSG jogava uma partida de videogame quando levou um susto do seu parça, Gil Cebola, que vestia uma máscara de Halloween assustadora.

O atleta brasileiro estava concentrado enquanto jogava "Sign of Silence", título de terror da Renderise, quando virou alvo de pegadinha. Gil Cebola fez com que o jogador pulasse da cadeira durante a partida com o também jogador Gabriel Jesus.

Neymar, que por sua vez estava sendo visto ao vivo por milhares de pessoas através da plataforma de streaming Twitch, viralizou na web. Internautas repercutiram a reação do craque da seleção brasileira e se divertiram com o momento.

Recentemente, segundo a revista Forbes, Neymar deve continuar sendo um dos atletas mais bem pagos do mundo pelos próximos anos. O atacante do PSG está em sétimo lugar da lista com ganhos de US$ 95,5 milhões (R$ 487 milhões). Ele fica atrás dos jogadores Lionel Messi (5º lugar) e Cristiano Ronaldo (4º lugar), ambos que tiveram rendimentos de US$ 104 milhões (R$ 530 milhões).