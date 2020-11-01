Conheça a mansão e o apartamento de luxo onde Neymar poderá passar o réveillon

Neymar costuma aparecer em diversas com seus "parças" na mansão de Mangaratiba Crédito: Reprodução/Instagram

Já que a casa onde costumava passar o réveillon não está disponível, Neymar, 28, poderá escolher entre alguns de seus inúmeros imóveis para celebrar o fim de 2020 e a chegada de 2021. O jogador do PSG tem em seu nome, entre outros, uma mansão em Mangaratiba, litoral do Rio de Janeiro, e um apartamento de luxo em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

A primeira foi comprada em 2016 e costuma aparecer em diversas fotos do atleta e dos "parças", como ele chama seus amigos íntimos. O imóvel foi avaliado na época em R$ 28 milhões e tem área de 6.265 m².

O local se tornou uma espécie de parque de diversões de Neymar, já que conta com seus suítes e amenidades como academia, spa com sauna e hidromassagem, quadra de tênis, sala de jogos e churrasqueira , além de heliponto.

Outra possibilidade é usar o apartamento de luxo que ele comprou anexo à Marina Tedesco, na Barra Sul, em Balneário Camboriú (SC), e cuja construção está prestes a ser entregue. Ele é dono da cobertura de uma das torres do Yachthouse by Pininfarina, que têm 81 andares cada uma e, com quase 300 metros, será o edifício residencial mais alto da América Latina.

Neymar também gosta bastante das duas mansões em condomínio de luxo no Jardim Acapulco, no Guarujá, que, somadas, têm 3.000 m² de área. Apesar de serem dois imóveis distintos, as casas são grudadas e utilizadas pela família do atleta.

No ano passado, no entanto, o imóvel estava na lista de bens bloqueados pela Justiça devido a processo por sonegação fiscal que tenta levar R$ 69 milhões do atleta. Em levantamento feito pela Folha de S.Paulo, na ocasião, foram encontrados 36 imóveis em nome do atleta, de sua família ou de suas empresas que estavam indisponíveis.