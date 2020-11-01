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Conheça a mansão e o apartamento de luxo onde Neymar poderá passar o réveillon

Jogador é dono de inúmeros imóveis no Brasil, entre eles uma supercasa em Mangaratiba, no litoral do Rio, e um apartamento em Balneário Camboriú (SC)

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 17:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2020 às 17:48
Neymar costuma aparecer em diversas com seus
Neymar costuma aparecer em diversas com seus "parças" na mansão de Mangaratiba Crédito: Reprodução/Instagram
Já que a casa onde costumava passar o réveillon não está disponível, Neymar, 28, poderá escolher entre alguns de seus inúmeros imóveis para celebrar o fim de 2020 e a chegada de 2021. O jogador do PSG tem em seu nome, entre outros, uma mansão em Mangaratiba, litoral do Rio de Janeiro, e um apartamento de luxo em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.
A primeira foi comprada em 2016 e costuma aparecer em diversas fotos do atleta e dos "parças", como ele chama seus amigos íntimos. O imóvel foi avaliado na época em R$ 28 milhões e tem área de 6.265 m².
O local se tornou uma espécie de parque de diversões de Neymar, já que conta com seus suítes e amenidades como academia, spa com sauna e hidromassagem, quadra de tênis, sala de jogos e churrasqueira , além de heliponto.
Outra possibilidade é usar o apartamento de luxo que ele comprou anexo à Marina Tedesco, na Barra Sul, em Balneário Camboriú (SC), e cuja construção está prestes a ser entregue. Ele é dono da cobertura de uma das torres do Yachthouse by Pininfarina, que têm 81 andares cada uma e, com quase 300 metros, será o edifício residencial mais alto da América Latina.
Neymar também gosta bastante das duas mansões em condomínio de luxo no Jardim Acapulco, no Guarujá, que, somadas, têm 3.000 m² de área. Apesar de serem dois imóveis distintos, as casas são grudadas e utilizadas pela família do atleta.
No ano passado, no entanto, o imóvel estava na lista de bens bloqueados pela Justiça devido a processo por sonegação fiscal que tenta levar R$ 69 milhões do atleta. Em levantamento feito pela Folha de S.Paulo, na ocasião, foram encontrados 36 imóveis em nome do atleta, de sua família ou de suas empresas que estavam indisponíveis.

Imóveis de luxo de Neymar no Brasil

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