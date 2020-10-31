AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Renovação

Neymar prioriza contrato com PSG após desistir do Barça, diz jornal

Com vínculo até junho de 2022, o camisa 10 já informou o desejo à cúpula do PSG, que se prepara para montar um plano financeiro e iniciar as negociações

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 16:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2020 às 16:10
O jogador de futebol Neymar
O jogador de futebol Neymar Crédito: Reprodução/Instagram @neymarjr
Um ano depois de deixar explícita sua vontade de sair do PSG e gerar um conflito interno no clube, Neymar mudou o seu pensamento e agora quer renovar com os franceses.
De acordo com o Mirror, o atacante brasileiro desistiu da ideia de retornar ao Barcelona e prioriza um novo contrato de cinco anos com o seu atual clube.
Com vínculo até junho de 2022, o camisa 10 já informou o desejo à cúpula do PSG, que se prepara para montar um plano financeiro e iniciar as negociações.
O jornal afirma ainda que Neymar quer um contrato semelhante ao que possui hoje, de cerca de 36 milhões de euros (R$ 240 milhões) por ano.
O PSG, por sua vez, está satisfeito com o desempenho do atacante e não deve, pelo menos neste momento, fazer jogo duro contra uma de suas principais estrelas.

Veja Também

Sem Neymar, PSG encara o Nantes pelo Campeonato Francês

Thomas Tuchel confirma que Neymar só volta de lesão após a Data-Fifa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Canto superior esquerdo (maio/2025); canto superior direito (fevereiro/2026); foto inferior (julho/2026)
A volta ao mundo de Arnaldinho Borgo em 365 dias
Imagem de destaque
Crimes sexuais contra crianças e adolescentes: ninguém pode se calar diante da atrocidade
Vítimas invisíveis do feminicídio
Os órfãos do feminicídio e a reparação tardia do Estado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados