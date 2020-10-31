Neymar prioriza contrato com PSG após desistir do Barça, diz jornal

Um ano depois de deixar explícita sua vontade de sair do PSG e gerar um conflito interno no clube, Neymar mudou o seu pensamento e agora quer renovar com os franceses.
De acordo com o Mirror, o atacante brasileiro desistiu da ideia de retornar ao Barcelona e prioriza um novo contrato de cinco anos com o seu atual clube.
Com vínculo até junho de 2022, o camisa 10 já informou o desejo à cúpula do PSG, que se prepara para montar um plano financeiro e iniciar as negociações.
O jornal afirma ainda que Neymar quer um contrato semelhante ao que possui hoje, de cerca de 36 milhões de euros (R$ 240 milhões) por ano.
O PSG, por sua vez, está satisfeito com o desempenho do atacante e não deve, pelo menos neste momento, fazer jogo duro contra uma de suas principais estrelas.