Sem Neymar, PSG encara o Nantes pelo Campeonato Francês

Crédito: PASCAL GUYOT / AFP

Desfalcado de sua principal estrela, o Paris Saint-Germain entra em campo neste sábado pelo Campeonato Francês. Sem Neymar, que está machucado, o time da capital enfrenta o Nantes, fora de casa. A bola rola às 17h (de Brasília), no Stade de la Beaujoire.

+ VEJA A TABELA DA LIGUE 1O PSG tem um desfalque de peso para este e para os próximos jogos. O brasileiro Neymar, que se machucou na última partida do clube, ficará de fora por cerca de três semanas e só deve voltar a jogar na segunda quinzena de novembro.

Sem o camisa 10, o técnico Thomas Tuchel aposta em Mbappé para tentar vencer e continuar na liderança da competição nacional. O treinador do PSG falou sobre a dificuldade de jogar sem alguns desfalques e afirmou que ainda não definiu o time.

- Tentamos todos os dias melhorar e oferecer o melhor futebol possível. Somos capazes de vencer em casa e fora, mas é uma fase difícil devido às repetidas ausências. Nunca deixaremos de querer ser o melhor que podemos ser, mas temos que nos adaptar ao contexto. Não tenho ideia de qual será meu onze inicial amanhã - disse Tuchel.

PROVÁVEIS TIMESNantes: Lafont; Appiah, Castelletto, Basila e Traoré; Touré, Abeid, Louza, Blas e Simon; Kolo Muani.