Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem destino

Neymar perde mansão luxuosa na Bahia em que costuma passar ano-novo

O atacante de 28 anos passou os últimos réveillons  na mansão pertencente ao publicitário Duda Mendonça, em Barra Grande, na Bahia. O imóvel já teria sido alugado e o craque perdeu a preferência pelo aluguel
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2020 às 13:31

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 13:31

O craque brasileiro Neymar, do PSG, vai ter que procurar outro lugar para passar o Ano-Novo. Isso porque a mansão em Barra Grande, na Bahia, onde ele celebra a virada desde 2017, já foi alugada para as festas de fim de ano.
Bahia
Neymar passou as últimas viradas de ano na luxuosa mansão na Bahia Crédito: Divulgação
De acordo com o portal de notícias regional "Alô Alô Bahia", a luxuosa propriedade do publicitário Duda Mendonça já foi reservada para os últimos dias de 2020 por outra pessoa.

Veja Também

Robinho afirma que recebeu apoio de Neymar: 'Me mandou mensagem'

Neymar marca três vezes e Brasil bate o Peru nas Eliminatórias da Copa

Juiz encerra inquérito contra Neymar sobre fotos íntimas de Najila vazadas

O imóvel fica em frente à praia e tem três andares, heliponto, piscina e lago artificial. Em suas várias suítes, Neymar já hospedou amigos como o surfista Gabriel Medina e o também jogador Lucas Lima. O filho do craque do Paris Saint-Germain também já curtiu a areia e o mar por ali.
Nos primeiros dias do ano passado, a mansão esteve no centro de uma polêmica, quando Neymar publicou uma foto rodeado por mulheres de biquíni e foi criticado nas redes sociais por "imaturidade", no que seria uma tentativa de provocar a ex Bruna Marquezine.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados