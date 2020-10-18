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Robinho afirma que recebeu apoio de Neymar: 'Me mandou mensagem'

Condenado em primeira instância por violência sexual na Itália, atacante recebeu apoio de Neymar após críticas duras que recebeu nas redes...
LanceNet

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Publicado em 

18 out 2020 às 00:10

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 00:10

Crédito: Ivan Storti/Santos
Robinho afirmou na noite deste sábado que recebeu apoio de Neymar depois de receber fortes críticas nas redes por ter sido contratado pelo Santos. Robinho está condenado em primeira instância a nove anos de prisão. Ele recorre em liberdade.
Os internautas rebateram o contrato do atacante por causa do processo em andamento na Justiça que Robinho responde por violência sexual contra uma mulher albanesa em 2013, na Itália.
-Me mandou mensagem. Não é um fato difícil de acontecer. Aconteceu com Neymar. Me deu apoio, se disponibilizou a me ajudar com as pessoas que ajudaram na inocência dele - disse Robinho em entrevista à FoxSportsO contrato de Robinho foi suspendido pelo Santos por causa da pressão que o clube sofreu de seus patrocinadores, que se posicionaram contra a contratação. Com nova audiência em dezembro, em caso de inocência o vínculo pode ser retomado.

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