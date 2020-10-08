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Juiz encerra inquérito contra Neymar sobre fotos íntimas de Najila vazadas

O juiz Marcel Laguna Duque Estrada, da 36ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, arquivou e encerrou um inquérito contra Neymar pelo vazamento de imagens da modelo Najila Trindade em junho de 2019
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 14:23

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 14:23

Najila Trindade
Najila Trindade Crédito: Fernando Dantas/Gazeta Press
Em decisão proferida na última sexta-feira (2), o juiz Marcel Laguna Duque Estrada, da 36ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, arquivou e encerrou um inquérito contra Neymar pelo vazamento de imagens da modelo Najila Trindade em junho de 2019.
Naquele mês, o jogador do Paris Saint-Germain (FRA) foi investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes Virtuais (DRCI) depois de uma postagem do próprio jogador no Instagram que continha fotos íntimas que a modelo havia o enviado antes de encontro entre eles em Paris. O post visava fortalecer a defesa do craque no caso da acusação de estupro da modelo.
Em setembro do ano passado, Najila Trindade respondeu perguntas do delegado responsável pela investigação por cerca de 20 minutos. Durante o interrogatório para investigar o vazamento das imagens íntimas, Najila afirmou ter enviado as fotos para Neymar, mas negou ter autorizado que ele as publicasse nas redes sociais.

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A modelo confirmou ter visto as imagens divulgadas pelo jogador pouco tempo depois de o caso do suposto estupro vir à tona. A publicação foi retirada do ar logo depois pelo próprio Instagram por entender que o conteúdo "violava os padrões de comunidade".
Pouco antes, em agosto de 2019, a juíza Ana Paula Gomes Galvão Vieira de Moraes, da Vara da Região Sul 2 de Violência Doméstica e Familiar, aceitou recomendação do Ministério Público e encerrou a investigação sobre a denúncia de estupro por falta de provas contra Neymar. No mesmo período, polícia e MP abriram inquérito contra Najila por falsa denúncia de um crime.

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