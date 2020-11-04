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Lucas Lucco defende Gusttavo Lima: 'Vamos cuidar mais da nossa vida'

Cantor rebateu comentário de seguidor que dizia esperar que o artista não se separasse da esposa como o outro sertanejo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 19:20

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 19:20

O cantor Lucas Lucco
O cantor Lucas Lucco Crédito: Gabriel Cardoso/SBT
O cantor Lucas Lucco falou sobre a separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita ao rebater o comentário de um seguidor na terça-feira, 3, e defendeu o colega. A troca de mensagens ocorreu em uma publicação mostrando uma conversa com sua esposa, Lorena Carvalho.
Lorena está grávida de cerca de 21 semanas e o casal revelou no começo de outubro que ela espera um menino. Na foto publicada, ela manda um recado para Lucas Lucco como se fosse o filho do casal. "Assim o pai vai às lágrimas. Amo vocês demais", comentou o cantor ao mostrar o registro com a mensagem.
A publicação rendeu várias mensagens de carinho e comentários dos seguidores do cantor, e fui um deles que levou à resposta de Lucco: "Depois que passar a emoção, não seja um Gusttavo Lima para essas duas pessoas, fechou?".
Lucas respondeu ao comentário e deu sua opinião sobre a separação de Gusttavo e Andressa. "Viaja não 'brow'. O que você sabe é só o que escrevem nas notícias. A vida de um casal vai muitíssimo além disso. Vamos cuidar mais da nossa vida, meu maninho", afirmou o cantor, que foi apoiado pelos fãs nos comentários seguintes.

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