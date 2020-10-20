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Ex de Dudu diz que teve caso com Gusttavo Lima quando era casado

Artista teria se relacionado com ela há dois meses

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 12:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 12:39
Gusttavo Lima e Mallu Ohanna
Gusttavo Lima e Mallu Ohanna Crédito: Montagem/F5
Uma moça afirma ter tido um caso com o cantor Gusttavo Lima, 31, quando ele ainda era casado com Andressa Suita, 32 em um suposto áudio. A revelação do conteúdo que seria da ex-mulher do jogador Dudu, Mallu Ohanna, foi divulgado por Fabiola Reipert no Balanço Geral (Record).
Segundo o áudio, ela teria ficado com ele mais de uma vez há dois meses atrás em Goiânia. De acordo com Reipert, a primeira vez teria sido na casa do cantor Leonardo, e Zé Felipe e Virgínia estariam presentes na ocasião. A modelo conta que Lima teria dito que ele já estava solteiro.
Mallu anteriormente havia negado que teria sido pivô da separação de Lima e Suita. "Jamais tive qualquer relacionamento com o cantor Gusttavo Lima. O admiro como artista. Jamais teria envolvimento com ele, sua família é linda. Desejo que eles retornem", disse na ocasião.

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Dias depois, parece ter mudado de ideia e confirmado à jornalista que Lima e ela tiveram um romance. Porém, Gusttavo já se pronunciou e negou que tenha traído Suita. Ele ameaçou processar os envolvidos por conta dos boatos.
"Calúnia e difamação... A todos os envolvidos nesse absurdo que estão querendo me colocar. Se preparem", postou ele dando a entender que irá às últimas consequências para provar o que diz.
O atleta Dudu e Mallu Ohana travam uma batalha na Justiça. Ela o acusa de agressão e citou o nome de Munik Nunes, ex-participante do BBB, para relembrar uma das brigas entre o casal. A tal briga aconteceu no Desfile das Campeãs do Carnaval paulista desse ano. Na ocasião, Mallu flagrou Munik com Dudu e os ânimos se exaltaram. Eles ficavam na época, mas não chegaram a namorar.
Em julho, a modelo e ex-BBB Munik Nunes resolveu, por livre e espontânea vontade, ir depor na 9ª Delegacia de Defesa da Mulher na zona norte de SP depois de ter o nome citado pela agora ex-mulher do jogador do Palmeiras Dudu.

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