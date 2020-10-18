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O Embaixador do Agronegócio

Gusttavo Lima faz 1ª live após separação e fãs comentam ausência de Andressa Suita

O cantor apresentou-se por horas em mais uma megaprodução exibida na noite deste sábado (17) no canal dele próprio no Youtube. Foi a primeira apresentação desde que se separou. Fãs sentiram falta da modelo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2020 às 10:17

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 10:17

O cantor Gusttavo Lima, de 31, fez na noite deste sábado (17) seu primeiro show virtual desde que anunciou o fim do relacionamento de oito anos com Andressa Suita, 32, no começo do mês.
Música
Gusttavo Lima fez a primeira live depois que se parou de Andressa Suíta Crédito: Reprodução/Youtube
Mais uma megaprodução da qual o cantor sertanejo participa durante a pandemia de Covid-19, a live "O Embaixador no Agronegócio" aconteceu em uma grande fazenda, com um palco erguido sobre uma plantação de soja.
No começo da transmissão, feita no canal de Gusttavo no YouTube, a caixa de comentários para os espectadores estava desabilitada -algo incomum nas lives anteriores do músico, sempre com a participação da ex-mulher.

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Após algum tempo, a ferramenta começou a funcionar e os fãs inundaram o espaço com perguntas e opiniões a respeito da separação. Muitos, aliás, notaram em Gusttavo uma suposta tristeza.
Durante toda a performance, foram vários os comentários que diziam que a live estava "triste" ou que o sertanejo parecia "travado" e "borocoxô". Também choveram internautas afirmando sentir saudade de Andressa e pedindo para que o antigo casal reatasse.
"Faltou a sintonia e energia da Andressa", "sou fã da Andressa" e "Gusttavo, você canta, mas Andressa encanta o seu show" foram apenas algumas das frases publicadas durante a transmissão.
Também houve quem mandasse apoio ao sertanejo. Entre as mensagens, "mesmo com um turbilhão de emoções de uma separação, fez brilhantemente seu papel de cantar", "o importante é ambos serem felizes" e "ele mostrou profissionalismo nessa live".
Diferentemente de apresentações anteriores, Gusttavo preferiu não beber dessa vez e permaneceu sóbrio enquanto entoava seus hits. Foram poucas as interações com o público e a conversa entre uma música e outra se limitou a conteúdos promocionais dos patrocinadores do show.
Gusttavo e Andressa estavam juntos há oito anos e eram casados desde 2015. Eles têm dois filhos e pegaram todos de surpresa quando anunciaram o término, já que declarações de amor eram, até pouquíssimo tempo, frequentes nas redes sociais e lives do sertanejo.

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