Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Posts no Twitter

Gusttavo Lima desabafa após separação e ofensas: 'Não tenha medo'

O cantor está recebendo críticas nas redes sociais. Tanto que muita gente começou a associar o nome dele ao termo 'boy lixo' na web
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2020 às 07:52

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 07:52

O cantor Gusttavo Lima
O cantor Gusttavo Lima Crédito: Reprodução/Instagram @gusttavolima
O cantor Gusttavo Lima, 31, resolveu fazer um desabafo após as declarações de Andressa Suita, 32, de que ele terminou com ela sem motivo.
No Twitter, o artista publicou uma mensagem explicando que não poderia temer dar um passo atrás. "Questione o que não está bom, arrume, modifique. Não tenha medo de ser sincero com você e com todos, dê um passo atrás se for preciso, não tenha medo de recomeçar", postou.
Em seguida, Lima publicou uma segunda mensagem, mas logo depois de sofrer críticas decidiu apagar. Nela, escrevia: "Vai doer, mas é preciso. Olhe no espelho e seja sincero com você. Diga, em alto e bom som, o que sente na alma e no coração. Pergunte a si mesmo se está feliz".
O cantor está envolvido em uma separação polêmica com Suita. Andressa Suita, nesta terça, falou pela primeira vez sobre o término do seu casamento com o cantor. Por meio de vídeos publicados no Stories do Instagram, ela disse que a separação "foi um choque" e que a decisão partiu do sertanejo, que a acordou de madrugada na segunda passada (5) para lhe comunicar sobre a vontade de colocar um ponto final na relação.

Veja Também

Gusttavo Lima é chamado de 'boy lixo' após declaração de Andressa Suita

Andressa Suita fala sobre separação: 'Fui acordada e comunicada'

Amante em Colatina? Gusttavo Lima nega traição com capixaba após boatos

"Até domingo passado [4] estava tudo bem. A gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar, assim como postei aqui para vocês. Na madrugada de domingo para segunda [5] fui acordada e comunicada que não dava mais para a gente continuar como um casal. Sem qualquer queixa, sem nenhum motivo e sem abertura para eu poder salvar o nosso casamento", disse.
O cantor está recebendo críticas nas redes sociais. Tanto que muita gente começou a associar o nome dele ao termo "boy lixo" nas redes sociais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados