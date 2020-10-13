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Andressa Suita fala sobre separação: 'Fui acordada e comunicada'

Modelo afirmou que não concordou com decisão de Gusttavo Lima sobre divórcio, e revelou como foi informada por ele
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2020 às 19:35

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 19:35

Andressa Suita, Gusttavo Lima e os filhos, Gabriel e Samuel
Andressa Suita, Gusttavo Lima e os filhos, Gabriel e Samuel Crédito: Reprodução/Instagram @andressasuita
A modelo Andressa Suita publicou alguns stories em sua conta no Instagram nesta terça-feira, 13, e deu detalhes sobre sua separação do cantor Gusttavo Lima, anunciada na sexta-feira, 9. Enquanto falava sobre o assunto, ela afirmou ser contra a decisão do artista.
"Eu precisava vir aqui falar um oi com vocês, mas foi necessário eu ficar um pouco distante para assimilar tudo o que está acontecendo", contou Andressa. Ela disse que até o dia 4 de outubro, um domingo, estava "tudo bem" entre o casal, que voltou de uma viagem familiar.
Entre a madrugada de domingo e da segunda-feira, 5, ela disse que foi surpreendida: "Eu fui acordada e comunicada que não dava mais pra gente continuar como um casal, sem qualquer queixa, sem nenhum motivo e sem abertura para eu poder salvar o nosso casamento".
Andressa afirmou que sempre compartilhou com os seguidores sua vida, incluindo seu casamento, e o que "achava que era real": "Não era um conto de fadas, tínhamos problemas como qualquer outro casal, mas nada a ponto de nos se separar".
"O que me restou foi aceitar, não que eu esteja de acordo, mas porque eu não tinha outra escolha", afirmou ela. A modelo também disse que quer continuar com a vida, focando em cuidar de si e dos dois filhos que têm com Gusttavo Lima, fruto de um casamento de cinco anos, Gabriel, de três anos, e Samuel, de dois.

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Ela classificou o anúncio como "um choque", e agradeceu as mensagens e apoio dos seguidores, da família e amigos. O Estadãoentrou em contato com o cantor para falar sobre os stories, mas não obteve resposta até a publicação. Em nota enviada na sexta-feira, 9, foi informado que o divórcio veio de um "desgaste normal da relação".

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