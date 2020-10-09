Gusttavo Lima nega traição ao se separar de Andressa, diz colunista

Do mesmo jeito que entrei no relacionamento, eu quis sair pela porta da frente. Sem sacanagem, sem traição, disse, ao jornalista. E continuou: Temos dois filhos para criar pelo resto da vida. Nossa relação sempre foi muito tranquila. E nada pode afetar na criação dos nossos filhos. Mas, infelizmente, foi melhor dessa forma.

Sem estar dividindo mais a mesma casa que a ex, Gusttavo confidenciou a Leo Dias que está morando em outra propriedade, que também fica em Goiás. Tranquilo durante a ligação que fez com o jornalista, segundo relata o colunista, o artista finalizou: "Temos um propósito maior do que tudo, que é criar 2 filhos, que será repleto de muito amor e dedicação. Amizade prevalece acima de tudo".