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Acabou o amor!

Gusttavo Lima nega traição ao se separar de Andressa, diz colunista

Em cinco anos de casados, artista e influencer tiveram dois filhos, Gabriel e Samuel. Sertanejo abriu o jogo sobre relação com o colunista Leo Dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2020 às 16:12

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 16:12

Andressa Suita, Gusttavo Lima e os filhos, Gabriel e Samuel
Andressa Suita, Gusttavo Lima e os filhos, Gabriel e Samuel Crédito: Reprodução/Instagram @andressasuita
Gusttavo Lima falou pela primeira vez à imprensa ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, sobre sua relação com Andressa Suita, agora ex-mulher. O sertanejo, que anunciou o fim do amor entre os dois nesta sexta (9),  garantiu que foi ele quem pediu o divórcio e também negou que traição tenha motivado o pedido. 
Do mesmo jeito que entrei no relacionamento, eu quis sair pela porta da frente. Sem sacanagem, sem traição, disse, ao jornalista. E continuou: Temos dois filhos para criar pelo resto da vida. Nossa relação sempre foi muito tranquila. E nada pode afetar na criação dos nossos filhos. Mas, infelizmente, foi melhor dessa forma. 

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Sem estar dividindo mais a mesma casa que a ex, Gusttavo confidenciou a Leo Dias que está morando em outra propriedade, que também fica em Goiás. Tranquilo durante a ligação que fez com o jornalista, segundo relata o colunista, o artista finalizou: "Temos um propósito maior do que tudo, que é criar 2 filhos, que será repleto de muito amor e dedicação. Amizade prevalece acima de tudo". 

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