Antonia Fontenelle vira ré por calúnia, difamação e injúria em processo movido pelos irmãos Neto

Felipe Neto e Antonia Fontenelle Crédito: Reprodução/Instagram

A 39ª Vara Criminal do Rio aceitou a queixa-crime feita pelos irmãos Felipe e Luccas Neto contra Antonia Fontenelle por ela ter publicado vídeo em seu Instagram em que associava os dois youtubers à incitação e à prática de pedofilia. A apresentadora vai responder a ação penal pelos crimes de calúnia (cinco vezes), difamação (sete vezes) e injúria (três vezes).

A informação foi divulgada pela colunista Fabia Oliveira, do jornal O Dia, e confirmada à reportagem pela assessoria do Tribunal de Justiça do Rio.

Em outro processo, os youtubers pedem uma indenização por danos morais no valor de R$ 200 mil (R$ 100 mil para cada um), uma retratação pública de Fontenelle e o pagamento dos honorários advocatícios, além da exclusão do vídeo.

A polêmica começou quando a apresentadora postou em suas redes sociais um vídeo de imagens retiradas da internet e editadas, no qual Luccas aparece supostamente simulando sexo oral em uma garrafa, enquanto Felipe brinca sobre lançar um "plug anal" com seu rosto. "Podemos chamar esse vídeo de incitação à pedofilia a olhos nus?", afirmou ela na ocasião.

Procurada pela reportagem, Fontenelle não se manifestou até a conclusão deste texto. Em junho, durante uma live, a apresentadora falou sobre assunto. "Eu não acusei ninguém e se vocês não sabem interpretar, eu não posso fazer absolutamente nada", disse. "Em momento nenhum eu disse que vocês dois são pedófilos, eu perguntei se esse vídeo era uma incitação à pedofilia."

A atriz e apresentadora reclamou de terem colocado no processo que ela é a autora do vídeo. "Vocês sabem que esse vídeo está rodando na internet, eu fiquei assustada com as pessoas assistindo a esse vídeo e eu postei (...) e pedi uma atenção para os irmãos Neto porque vocês trabalham com criança."

Por meio de assessoria de imprensa, Felipe Neto disse que ele e o irmão possuem, somadas, seis ações criminais contra Antonia Fontenelle "em razão das inúmeras ofensas praticadas pela mesma".