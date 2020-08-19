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Polêmica

Fontenelle se revolta com ameaças após caso de menina estuprada no ES

Apresentadora expôs ameaças que está recendo pela internet após se manifestar contra Whindersson e Felipe Neto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2020 às 08:59

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 08:59

A apresentadora Antonia Fontenelle
A apresentadora Antonia Fontenelle Crédito: Reprodução/Instagram @ladyfontenelle
Antonia Fontenelle acabou tendo o nome envolvido em mais uma polêmica. Nesta terça (18), ela foi à web para expor um internauta que ameaçou agredi-la fisicamente caso a encontrasse na rua. O ódio do seguidor se manifestou após a apresentadora comentar o caso da menina de 10 anos de idade que ficou grávida no Espírito Santo após recorrentes estupros
Em seu perfil do Instagram, Fontenelle compartilhou um vídeo para expor o perfil do suposto homem e ainda devolveu as críticas. "Oh, seu (xingamento) de (xingamento), eu quero ver você falar isso olhando na minha cara. Eu vou te expor aqui porque é muito fácil ameaçar de bater em uma mulher e chama-la de vagabunda atrás de um computador, de um celular. 

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Em seguida, ela ainda disse: "Vem falar isso na minha cara, se você for macho. Macho tu não és, não és homem, é projeto de homem, tu não vales o (xingamento) que chupa, seu (xingamento). 
Quando foi à internet para comentar sobre o caso de estupro e interrupção de gravidez envolvendo a vítima de São Mateus, no Espírito Santo, Fontenelle detonou Felipe Neto e Whindersson Nunes por oferecerem ajuda à menina de 10 anos. A loira propôs que os dois tivessem se disposto a pagar um criminalista para condenar o autor dos abusos. 

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