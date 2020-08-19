Fontenelle se revolta com ameaças após caso de menina estuprada no ES

Antonia Fontenelle acabou tendo o nome envolvido em mais uma polêmica. Nesta terça (18), ela foi à web para expor um internauta que ameaçou agredi-la fisicamente caso a encontrasse na rua. O ódio do seguidor se manifestou após a apresentadora comentar o caso da menina de 10 anos de idade que ficou grávida no Espírito Santo após recorrentes estupros.
Em seu perfil do Instagram, Fontenelle compartilhou um vídeo para expor o perfil do suposto homem e ainda devolveu as críticas. "Oh, seu (xingamento) de (xingamento), eu quero ver você falar isso olhando na minha cara. Eu vou te expor aqui porque é muito fácil ameaçar de bater em uma mulher e chama-la de vagabunda atrás de um computador, de um celular.
Em seguida, ela ainda disse: "Vem falar isso na minha cara, se você for macho. Macho tu não és, não és homem, é projeto de homem, tu não vales o (xingamento) que chupa, seu (xingamento).
Quando foi à internet para comentar sobre o caso de estupro e interrupção de gravidez envolvendo a vítima de São Mateus, no Espírito Santo, Fontenelle detonou Felipe Neto e Whindersson Nunes por oferecerem ajuda à menina de 10 anos. A loira propôs que os dois tivessem se disposto a pagar um criminalista para condenar o autor dos abusos.