Atriz Neusa Borges é internada e passa por exames após mal-estar

A atriz Neusa Borges, 79, foi internada, nesta terça-feira (18), após sentir um mal-estar, em Salvador. Ela foi levada ao Hospital Geral Roberto Santos, onde permanecia no início da noite, lúcida e com quadro de saúde estável.
Segundo o médico André Durães, a atriz foi submetida a uma tomografia de crânio inicial, que não apresentou alterações agudas. Em um vídeo divulgado pela revista Quem, ele afirmou que ela está "lúcida, orientada e está passando por uma avaliação neurológica completa".
A atriz, que tem participado principalmente de séries nos últimos anos, já sofreu dois AVCs, entre os anos de 2011 e 2012. Ela afirmou ao F5, no ano passado, que foi um "baque", mas comemorava o fato de não ter fica com sequelas do incidente.
Na ocasião, ela também afirmou que nunca se entrosou com a vida artística: "Detesto essa coisa de ser diva, estrela. Gosto de ser eu mesma. Nunca me entrosei com diretor, ator. As pessoas acham que eu sou a melhor amiga da Gloria Perez por ter feito novelas dela, mas não sei nem onde ela mora. Não tenho amigos na área."
Os últimos trabalhos de Neusa Borges na TV foram nas séries "Auto Posto" (Comedy Center) e "Sob Pressão" (Globo). Sua última novela foi "Escrava Mãe" (Record, 2016-2017). "Estou jogada às traças pedindo a Deus que na próxima novela da Gloria [Perez] ela lembre de mim", brincou ela em entrevista ao F5 no ano passado.