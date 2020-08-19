Atriz Neusa Borges é internada e passa por exames após mal-estar

A atriz Neusa Borges Crédito: Divulgação

A atriz Neusa Borges, 79, foi internada, nesta terça-feira (18), após sentir um mal-estar, em Salvador. Ela foi levada ao Hospital Geral Roberto Santos, onde permanecia no início da noite, lúcida e com quadro de saúde estável.

Segundo o médico André Durães, a atriz foi submetida a uma tomografia de crânio inicial, que não apresentou alterações agudas. Em um vídeo divulgado pela revista Quem, ele afirmou que ela está "lúcida, orientada e está passando por uma avaliação neurológica completa".

A atriz, que tem participado principalmente de séries nos últimos anos, já sofreu dois AVCs, entre os anos de 2011 e 2012. Ela afirmou ao F5, no ano passado, que foi um "baque", mas comemorava o fato de não ter fica com sequelas do incidente.

Na ocasião, ela também afirmou que nunca se entrosou com a vida artística: "Detesto essa coisa de ser diva, estrela. Gosto de ser eu mesma. Nunca me entrosei com diretor, ator. As pessoas acham que eu sou a melhor amiga da Gloria Perez por ter feito novelas dela, mas não sei nem onde ela mora. Não tenho amigos na área."