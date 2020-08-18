Jennifer Aniston e Brad Pitt vão trabalhar juntos novamente após 19 anos

Os atores Jennifer Aniston, 51, e Brad Pitt, 56, vão trabalhar juntos novamente, em uma mesa de leitura beneficente online do clássico "Fast Times at Ridgemont High" (em português, "Picardias Estudantis"), que acontecerá nesta quinta-feira (20).
O ex-casal, que se separou em 2005, trabalhou junto uma única vez em um episódio da série "Friends", em 2001.
A leitura da mesa virtual ao vivo não será ensaiada, e contará ainda com a participação de Julia Roberts, Matthew McConaughey, Morgan Freeman, Henry Golding, Shia LaBeouf e Sean Penn.
Os papéis de Aniston, Pitt e dos outros atores ainda não foram divulgados, e o evento será transmitido via Facebook Live e TikTok, nos perfis da organização CORE Response, que tem promovido a live nas redes sociais.
A intenção é arrecadar doações para a luta contra o coronavírus e também para a organização de reforma do sistema penitenciário dos EUA, Reform Alliance.
Brad e Jennifer, que passaram anos sem serem vistos juntos, se reencontraram publicamente em fevereiro no SAG Awards 2020, sendo fotografados lado a lado. Na ocasião, ele venceu o prêmio de Melhor Coadjuvante em filme por "Era Uma Vez... Em Hollywood", e ela, o de Melhor Atriz em Série Dramática, por "The Morning Show".