Jennifer Aniston e Brad Pitt vão trabalhar juntos novamente após 19 anos

SAG Awards 2020: Brad Pitt e Jennifer Aniston se reencontram nos bastidores do prêmio Crédito: Reprodução/Twitter @filipearthur1

Os atores Jennifer Aniston, 51, e Brad Pitt, 56, vão trabalhar juntos novamente, em uma mesa de leitura beneficente online do clássico "Fast Times at Ridgemont High" (em português, "Picardias Estudantis"), que acontecerá nesta quinta-feira (20).

O ex-casal, que se separou em 2005, trabalhou junto uma única vez em um episódio da série "Friends", em 2001.

A leitura da mesa virtual ao vivo não será ensaiada, e contará ainda com a participação de Julia Roberts, Matthew McConaughey, Morgan Freeman, Henry Golding, Shia LaBeouf e Sean Penn.

Os papéis de Aniston, Pitt e dos outros atores ainda não foram divulgados, e o evento será transmitido via Facebook Live e TikTok, nos perfis da organização CORE Response, que tem promovido a live nas redes sociais.

A intenção é arrecadar doações para a luta contra o coronavírus e também para a organização de reforma do sistema penitenciário dos EUA, Reform Alliance.