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Irmão de Andressa Suita

'Surpresa nenhuma', diz cunhado de Gusttavo Lima após separação

Sertanejo anunciou que se separou da mãe de seus filhos, Andressa Suita, nesta sexta (9). Ex-casal tem Gabriel e Samuel, os filhos, para cuidar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2020 às 16:17

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 16:17

Andressa Suita e Gusttavo Lima em live de São João
Andressa Suita e Gusttavo Lima Crédito: Reprodução
O bacharel em nutrição Alexandre Suita se pronunciou nesta sexta-feira (9) sobre a separação da irmã, Andressa Suita, e do cantor Gusttavo Lima. Segundo ele, a notícia já era esperada.
"Surpresa nenhuma", escreveu em uma rede social. "Mas rezo e torço pela família. Afinal, o que interessa é a felicidade dos meninos."
Andressa e Gusttavo, que se relacionavam desde 2012 e estavam casados desde 2015, são pais dos meninos Gabriel, 3, e Samuel, 2.
"Tio está aqui para ensinar a ser homem", continuou o cunhado. "Relaxa."
Nas redes sociais, internautas chegaram a especular que o anúncio do fim da união seria uma jogada de marketing para divulgar a nova música de Lima, "Café e Amor", que fala sobre separação e teve o clipe lançado também nesta sexta (9). A assessoria do sertanejo nega.

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"O término do casamento ocorreu após um desgaste normal da relação", diz nota da equipe do cantor. "Informamos que não houve nenhuma briga ou traição e que qualquer informação que esteja circulando nesse sentido é inverídica."
"A amizade, o carinho e o respeito continuam, além da missão maior, a criação e educação dos dois filhos do casal", continua o texto.

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