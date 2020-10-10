'Surpresa nenhuma', diz cunhado de Gusttavo Lima após separação

Andressa Suita e Gusttavo Lima Crédito: Reprodução

O bacharel em nutrição Alexandre Suita se pronunciou nesta sexta-feira (9) sobre a separação da irmã, Andressa Suita , e do cantor Gusttavo Lima . Segundo ele, a notícia já era esperada.

"Surpresa nenhuma", escreveu em uma rede social. "Mas rezo e torço pela família. Afinal, o que interessa é a felicidade dos meninos."

Andressa e Gusttavo, que se relacionavam desde 2012 e estavam casados desde 2015, são pais dos meninos Gabriel, 3, e Samuel, 2.

"Tio está aqui para ensinar a ser homem", continuou o cunhado. "Relaxa."

Nas redes sociais, internautas chegaram a especular que o anúncio do fim da união seria uma jogada de marketing para divulgar a nova música de Lima, "Café e Amor", que fala sobre separação e teve o clipe lançado também nesta sexta (9). A assessoria do sertanejo nega.

"O término do casamento ocorreu após um desgaste normal da relação", diz nota da equipe do cantor. "Informamos que não houve nenhuma briga ou traição e que qualquer informação que esteja circulando nesse sentido é inverídica."