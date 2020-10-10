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"A Fazenda 12"

Jojo agarra cogumelo gigante, apoia microfone no peito e surta com Xuxa

Depois de Xuxa Meneghel, Jojo Todynho foi a grande atração da festa do reality da Record da noite desta sexta (9), com fãs indo à loucura nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2020 às 15:39

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 15:39

"A Fazenda 12": Jojo Todynho se agarra a cogumelo gigante durante festa Crédito: Record TV/Reprodução
Xuxa Meneghel foi a grande atração da festa desta sexta (9) em A Fazenda 12. No entanto, depois dela, não teve para ninguém se não Jojo Todynho. A funkeira, durante o evento com os confinados do reality da Record, agarrou um cogumelo gigante que fazia parte da decoração, apoiou um microfone entre os seios e surtou ao saber da própria Xuxa que a filha da apresentadora, Sasha Meneghel, é uma fã. 
Tudo começou com Jojo dizendo que adorava um dos filmes de Xuxa, "Mistério de Feiurinha". Durante o papo rápido entre as duas celebridades, a loira acabou entregando: "Sasha mandou dizer que te ama muito, Jojo". 

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Assim que Xuxa terminou de falar, Jojo comemorou aos gritos. "Oh, my God", finalizou Jojo, visivelmente emocionada com a declaração da artista.

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