Jojo agarra cogumelo gigante, apoia microfone no peito e surta com Xuxa

Xuxa Meneghel foi a grande atração da festa desta sexta (9) em A Fazenda 12. No entanto, depois dela, não teve para ninguém se não Jojo Todynho. A funkeira, durante o evento com os confinados do reality da Record, agarrou um cogumelo gigante que fazia parte da decoração, apoiou um microfone entre os seios e surtou ao saber da própria Xuxa que a filha da apresentadora, Sasha Meneghel, é uma fã.
Tudo começou com Jojo dizendo que adorava um dos filmes de Xuxa, "Mistério de Feiurinha". Durante o papo rápido entre as duas celebridades, a loira acabou entregando: "Sasha mandou dizer que te ama muito, Jojo".
Assim que Xuxa terminou de falar, Jojo comemorou aos gritos. "Oh, my God", finalizou Jojo, visivelmente emocionada com a declaração da artista.