Wanessa Camargo rompe com empresário após acusação de agressão

Wanessa Camargo surge loira e com mega hair Crédito: Reprodução/Instagram @wanessa

A cantora Wanessa Camargo , 37, decidiu romper o contrato de anos com o empresário e produtor musical Fabio Almeida, mais conhecido como Mister Jam. Isso porque na quarta-feira (7), a cantora Francinne, 29 ex-companheira de Mister, tornou público alegações contra o produtor. Ela afirma que ele cometeu uma série de violências, morais e físicas contra ela.

Através das redes sociais, Francinne contou que o empresário era controlador, agressivo e violento na relação conjugal. "Eu vivi muito tempo da minha vida num relacionamento abusivo, mas não enxergava. Achava que tinha que ser grata por tudo que ele fez pra minha carreira", disse a cantora através de um vídeo.

Sem citar o nome de Mister Jam, com quem namorou por quatro anos, Francinne disse que teve coragem de registrar um boletim de ocorrência contra o ex-parceiro. O pedido foi feito no dia 29 de setembro na 2ªDDM, em São Paulo, e segue em investigação em inquérito policial.

De acordo com o colunista Leo Dias do jornal Metrópole, Francinne acusa o ex de outros crimes como, por exemplo, ameaça. No dia do término, que aconteceu no início de agosto, ela teria recebido uma mensagem intimidadora de Mister Jam que dizia: "Vou acabar com você".

Em nota, a cantora Wanessa Camargo afirmou que teve conhecimento dos fatos com o vídeo publicado por Francinne, com quem inclusive chegou a gravar uma música "Tum Tum". "Diante de tudo isso que está acontecendo estou interrompendo meus trabalhos com o Mister Jam. Reitero meu respeito à todas as mulheres e pessoas que se sentem de alguma forma abusadas. Que a justiça apure todos os fatos."

Mister Jam é o CEO da Massiva Media, empresa que agencia artistas do segmento da música, da qual Francinne e Wanessa fazem parte. Procuradas pela reportagem, tanto Mister Jam como a empresa não se manifestaram até o momento desta publicação.

Após suas declarações contra o ex-parceiro, a cantora Francinne revelou que vem sofrendo uma série de ataques em relação ao seu trabalho. "É muito difícil ver a pessoa debochando, querendo te queimar no trabalho, mandando indiretas, querendo impor contratos com você depois de tudo que me fez, todo mal."