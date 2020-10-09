Cantora Vanusa recebe alta após 32 dias internada em hospital

A cantora Vanusa Crédito: Reprodução/Instagram @vanusacantoraoficial

"Vanusa entrou no hospital no dia 7 de zetembro, com quadro de pneumonia e anemia", confirmou o hospital. "Em 12 de setembro precisou ser transferida para a UTI da unidade, onde permaneceu até a completa reversão do quando, quando retornou ao setor de clínica médica, seguindo para a alta hospitalar."

De acordo com a assessoria de imprensa da cantora, ela voltou para a casa de repouso, também em Santos, onde já mora há dois anos. A decisão foi tomada pelo filho, Rafael Vannucci, 41, que levou em conta o fato de a filha mais velha de Vanusa, Amanda, morar na mesma cidade e de a cantora já ter muitos amigos por lá.

"Minha mãe é uma mulher valente, e apesar da saúde debilitada o tratamento que teve no Complexo Hospitalar dos Estivadores foi tão positivo que nos faz acreditar que ela ainda irá nos surpreender", disse o ex-cantor e empresário, que agradeceu a toda a equipe de médicos e funcionários do hospital.