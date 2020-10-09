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Está na casa de repouso

Cantora Vanusa recebe alta após 32 dias internada em hospital

De acordo com a assessoria de imprensa da cantora, ela voltou para a casa de repouso, também em Santos, onde já mora há dois anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2020 às 17:26

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 17:26

A cantora Vanusa
A cantora Vanusa Crédito: Reprodução/Instagram @vanusacantoraoficial
A cantora Vanusa, 73, teve alta nesta sexta-feira (9) após 32 dias de internação. Ela estava desde 7 de setembro no Complexo Hospitalar dos Estivadores, em Santos (litoral de SP), onde chegou a passar pela UTI (Unidade de Terapia Intensiva).
"Vanusa entrou no hospital no dia 7 de zetembro, com quadro de pneumonia e anemia", confirmou o hospital. "Em 12 de setembro precisou ser transferida para a UTI da unidade, onde permaneceu até a completa reversão do quando, quando retornou ao setor de clínica médica, seguindo para a alta hospitalar."
De acordo com a assessoria de imprensa da cantora, ela voltou para a casa de repouso, também em Santos, onde já mora há dois anos. A decisão foi tomada pelo filho, Rafael Vannucci, 41, que levou em conta o fato de a filha mais velha de Vanusa, Amanda, morar na mesma cidade e de a cantora já ter muitos amigos por lá.

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"Minha mãe é uma mulher valente, e apesar da saúde debilitada o tratamento que teve no Complexo Hospitalar dos Estivadores foi tão positivo que nos faz acreditar que ela ainda irá nos surpreender", disse o ex-cantor e empresário, que agradeceu a toda a equipe de médicos e funcionários do hospital.
"Estamos começando um novo tempo em nossas vidas, quero agradecer à Deus por tantos amigos, fãs que fizeram correntes de orações, promessas e preces, os artistas sempre presentes em amor e atenção, e à imprensa muito disponível e atenciosa com minha mãe sempre", afirmou. "Espero o nosso próximo encontro ser só com excelente notícias."

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