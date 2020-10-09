Vanusa respira espontaneamente e deve ter alta para a enfermaria

Vanusa em entrevista à Folha de S. Paulo Crédito: Youtube/Reproducao

A cantora Vanusa, 73, apresenta importante melhora em seu quadro. Ela está internada no Complexo Hospitalar dos Estivadores em Santos, litoral de São Paulo, com problemas respiratórios.

No mais recente boletim médico divulgado pelo hospital, os médicos indicam que Vanusa, apesar de ainda estar na UTI, deverá ter alta eletiva do local para a enfermaria em breve.

A cantora está em quadro clínico estável e respira espontaneamente sem auxílio de aparelhos. Ela está consciente. Ela teve melhora no quadro de anemia que estava apresentand.

No início de agosto, a cantora Aretha Marcos, 46, filha de Vanusa, confirmou no programa Domingo Espetacular (Record) que a mãe estava com Alzheimer e, por isso, necessitava de cuidados médicos. A internação da artista já era conhecida, mas a doença foi confirmada apenas recentemente.