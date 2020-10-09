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Saúde

Vanusa respira espontaneamente e deve ter alta para a enfermaria

Cantora segue tratando de problemas respiratórios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2020 às 08:23

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 08:23

Vanusa em entrevista à Folha de S. Paulo
Vanusa em entrevista à Folha de S. Paulo Crédito: Youtube/Reproducao
A cantora Vanusa, 73, apresenta importante melhora em seu quadro. Ela está internada no Complexo Hospitalar dos Estivadores em Santos, litoral de São Paulo, com problemas respiratórios.
No mais recente boletim médico divulgado pelo hospital, os médicos indicam que Vanusa, apesar de ainda estar na UTI, deverá ter alta eletiva do local para a enfermaria em breve.
A cantora está em quadro clínico estável e respira espontaneamente sem auxílio de aparelhos. Ela está consciente. Ela teve melhora no quadro de anemia que estava apresentand.

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No início de agosto, a cantora Aretha Marcos, 46, filha de Vanusa, confirmou no programa Domingo Espetacular (Record) que a mãe estava com Alzheimer e, por isso, necessitava de cuidados médicos. A internação da artista já era conhecida, mas a doença foi confirmada apenas recentemente.
Vanusa já havia sido hospitalizada anteriormente devido a problemas de depressão e dependência química.

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