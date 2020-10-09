Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dieta da pandemia

Gracyanne Barbosa comeu mais de 8 mil ovos durante quarentena

Musa fitness e o marido, o cantor Belo, participaram de bate-papo com Otaviano Costa, quando assunto do regime de Gracyanne veio à tona
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2020 às 16:54

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 16:54

A musa fitness Gracyanne Barbosa e o marido, o cantor Belo
A musa fitness Gracyanne Barbosa e o marido, o cantor Belo Crédito: Reprodução/Instagram @graoficial
O cantor Belo e a musa fitness Gracyanne Barbosa foram os convidados de Otaviano Costa para o programa Otalab desta quinta (8). Focada no regime, a dieta da bonita acabou virando assunto do trio e o marido de Flávia Alessandra fez até operação matemática para descobrir quantos ovos a influencer comeu durante a quarentena provocada pela pandemia da Covid-19
Segundo o apresentador, foram aproximadamente 8,4 mil ovos. "Será que foi tudo isso?", brincou Gracyanne. Logo, Belo respondeu: "Acho que foi isso mesmo". 

Veja Também

Gusttavo Lima nega traição ao se separar de Andressa, diz colunista

Mamma Bruschetta diz que não quer amizade com Mara Maravilha

Vídeo: recém-separada, Monique Evans já deu beijão na ex em boate do ES

Após 13 anos juntos, Belo diz que continua apaixonado diariamente pela esposa e que Gracyanne é bastante carinhosa na relação. "Ele é uma lição de carinho e de demonstrar os sentimentos, coisa que eu não era, antes de conhecê-lo. Aprendo todos os dias", disse. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana
Imagem BBC Brasil
A missão da Artemis 2 em imagens, do lançamento à Lua ao retorno à Terra
Imagem BBC Brasil
Como inesperado discurso de Melania Trump trouxe caso Epstein de volta ao centro das atenções nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados