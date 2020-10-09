Gracyanne Barbosa comeu mais de 8 mil ovos durante quarentena

Segundo o apresentador, foram aproximadamente 8,4 mil ovos. "Será que foi tudo isso?", brincou Gracyanne. Logo, Belo respondeu: "Acho que foi isso mesmo".

Após 13 anos juntos, Belo diz que continua apaixonado diariamente pela esposa e que Gracyanne é bastante carinhosa na relação. "Ele é uma lição de carinho e de demonstrar os sentimentos, coisa que eu não era, antes de conhecê-lo. Aprendo todos os dias", disse.