Gracyanne Barbosa comeu mais de 8 mil ovos durante quarentena

O cantor Belo e a musa fitness Gracyanne Barbosa foram os convidados de Otaviano Costa para o programa Otalab desta quinta (8). Focada no regime, a dieta da bonita acabou virando assunto do trio e o marido de Flávia Alessandra fez até operação matemática para descobrir quantos ovos a influencer comeu durante a quarentena provocada pela pandemia da Covid-19.
Segundo o apresentador, foram aproximadamente 8,4 mil ovos. "Será que foi tudo isso?", brincou Gracyanne. Logo, Belo respondeu: "Acho que foi isso mesmo".
Após 13 anos juntos, Belo diz que continua apaixonado diariamente pela esposa e que Gracyanne é bastante carinhosa na relação. "Ele é uma lição de carinho e de demonstrar os sentimentos, coisa que eu não era, antes de conhecê-lo. Aprendo todos os dias", disse.