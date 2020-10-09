Mamma Bruschetta diz que não quer amizade com Mara Maravilha

A apresentadora Mamma Bruschetta Crédito: Reprodução/Instagram @mammabruschetta

Agora fora do SBT, a apresentadora Mamma Bruschetta, 71, revela que não deseja mais ter amizade com a também apresentadora Mara Maravilha, 52. As duas tiveram desavenças no passado.

Ao Melhor da Tarde (Band), nesta quinta-feira (8), Mamma abriu o jogo sobre essa relação estremecida. "Já tive uma rixa com a Mara por pontos de vista diferentes. A gente se afastou por desejo meu. Já perdoei a Mara, mas perdoei mais ou menos, na verdade. Não tenho amizade com ela e não quero ter", disse.

Apear disso, Mamma ressaltou que torce pela ex-colega de emissora. "Acho ela uma artista muito boa, mulher bonita, torço por ela. Mas não quero amizade com ela."

Demitida do SBT assim como muitos outros, já que o canal passa por uma reformulação e crise, Mamma diz não ter mágoas apesar de estar chateada. A ela foi prometido que o plano de saúde continuaria a ser pago pela emissora. No ano de 2019, ela foi diagnosticada com câncer no esôfago. Á reportagem, Mamma contou que sofre de erisipela há vários anos.

A erisipela é uma infecção cutânea causada geralmente pela bactéria Streptcoccus pyogenes, mas pode também ser causada por Haemophilus influenzae. As bactérias penetram na pele ou na mucosa através de um pequeno ferimento (picada de inseto, frieiras, micoses de unha, etc.) e se espalham pelos vasos linfáticos, podendo atingir o tecido subcutâneo.

"Os diretores que se comunicaram comigo para dizer do meu desligamento deram a palavra deles. O Silvio Santos é uma pessoa que cuida dos funcionários como se fossem filhos. Nessa garantia do plano de saúde eu acredito", completou.