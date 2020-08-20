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'Estou em remissão', diz Mamma Bruschetta sobre câncer no esôfago

Apresentadora ressaltou que não tem 'mais nenhum nódulo', mas só poderá garantir que está curada em 'cinco ou seis anos'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2020 às 17:28

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 17:28

A apresentadora Mamma Bruschetta falou sobre seu tratamento contra um câncer no esôfago, descoberto em 2019, em um vídeo publicado em seu canal no YouTube na quarta-feira, 19. Questionada em pergunta de fã se já está curada da doença, respondeu: "não! Você sabe que o câncer é uma doença meio traiçoeira. Embora eu não tenha mais nenhum nódulo, por enquanto, eu estou em remissão. Agora, curada, só em cinco ou seis anos a gente vai saber, porque tem que fazer todo o acompanhamento", disse.
A apresentadora Mamma Bruschetta
A apresentadora Mamma Bruschetta Crédito: Reprodução/Instagram @mammabruschetta
"Câncer é uma doença grave e meio 'covardona'. Mas, enfim, fé em Deus e pé na tábua", prosseguiu a apresentadora, que ressaltou que seu contrato com o SBT ainda está válido e que pretende retornar à TV após a pandemia do novo coronavírus.
Mamma Bruschetta ainda relembrou sua relação com o apresentador Clodovil Hernandez, morto em 2009, com quem trabalhou no programa "Mulheres" há cerca de 20 anos.
"Tudo na vida é sempre uma bênção. O Clodovil foi quem me botou no ar como Mamma Bruschetta, acredita? Eu tinha uma relação muito legal com ele, porque além de colegas de trabalho, a gente era amigo. Não éramos amigos de muita intimidade, mas a gente jogava bingo junto, saía para eventos juntos e trabalhava junto. Foi muito prazeroso trabalhar com o Clodovil no ano que trabalhei com ele", finalizou.

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