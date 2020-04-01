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Mamma Bruschetta leva queda e é socorrida por bombeiros após acidente

Apresentadora postou foto de dois anos atrás, quando sofreu acidente doméstico parecido e foi socorrida pela mesma equipe do Corpo de Bombeiros; veja a foto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 09:22

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 09:22

Mamma Bruschetta leva queda e é socorrida por bombeiros após acidente
Mamma Bruschetta leva queda e é socorrida por bombeiros após acidente Crédito: Reprodução/Instagram @mammabruschetta
Mamma Bruschetta usou suas redes sociais para falar de um episódio delicado que aconteceu nesta terça (31). A apresentadora precisou acionar o Corpo de Bombeiros após levar uma queda daquelas. 
Ela decidiu agradecer à equipe que foi socorrê-la no Instagram, já que, de acordo com a própria apresentadora, o mesmo grupo de bombeiros a atendeu há dois anos em um acidente doméstico similar. 

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"Venho agradecer mais uma vez a ajuda dos bombeiros num pequeno acidente comigo em casa (caí e eles me levantaram do chão). Por coincidência veio a mesma equipe que há dois anos me socorreu num acidente semelhante. Essa foto é de dois anos atrás. Obrigado a eles", legendou Mamma em post feito na internet. 

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