Mamma Bruschetta leva queda e é socorrida por bombeiros após acidente

Mamma Bruschetta usou suas redes sociais para falar de um episódio delicado que aconteceu nesta terça (31). A apresentadora precisou acionar o Corpo de Bombeiros após levar uma queda daquelas.
Ela decidiu agradecer à equipe que foi socorrê-la no Instagram, já que, de acordo com a própria apresentadora, o mesmo grupo de bombeiros a atendeu há dois anos em um acidente doméstico similar.
"Venho agradecer mais uma vez a ajuda dos bombeiros num pequeno acidente comigo em casa (caí e eles me levantaram do chão). Por coincidência veio a mesma equipe que há dois anos me socorreu num acidente semelhante. Essa foto é de dois anos atrás. Obrigado a eles", legendou Mamma em post feito na internet.