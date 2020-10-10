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Música

Clipe de Lexa ganha restrição para menores no YouTube: 'Não entendi o motivo'

Apesar de sensual, a cantora defende que não tem nada de explícito no vídeo. Nas imagens, ela aparece em um traje mínimo de couro. O cenário é de uma casa noturna, com pouca luz e muitos flashes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2020 às 09:09

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 09:09

Lexa no clipe da música
Lexa no clipe da música "Sobrenatural" Crédito: Divulgação | Redes sociais
Lexa, 25, recebeu com surpresa a classificação que o YouTube deu para o clipe de "Sobrenatural", que ela lançou na quinta-feira (8). Nesta sexta-feira (9), a plataforma de vídeos restringiu o acesso ao vídeo para menores de 18 anos.
"Não entendi o motivo", reclamou a cantora. "Estou chocada. Essa classificação não faz sentido."
Com a restrição, para que possa assistir ao conteúdo, o usuário do YouTube tem que estar logado, para que a idade seja confirmada. Também aparece o aviso de que o vídeo "pode ser impróprio para alguns usuários".
Apesar de sensual, a cantora defende que não tem nada de explícito no vídeo. Nas imagens, ela aparece em um traje mínimo de couro. O cenário é de uma casa noturna, com pouca luz e muitos flashes.

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"Sobrenatural" faz parte do segundo álbum da cantora, "LEXA!", que tem 9 faixas e participação de Luísa Sonza, Pedro Sampaio, Márcio Victor e Bruno Cardoso. O plano da cantora era de lançar clipes para todas as faixas inéditas (6).
O primeiro single, que também contou com clipe, foi "Sussu", lançado há três semanas.

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